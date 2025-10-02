Leclerc: "McLaren favorita a Singapore, sempre più dura vincere quest'anno"

Se sapessi qual è il nostro punto debole, sarebbe tutto più facile... Sia noi che Red Bull e Mercedes abbiamo fatto dei progressi ma la McLaren ha trovato qualcosa in più e poi anche RB e Mercedes hanno fatto un altro passo avanti che noi invece non siamo riusciti a fare. Non credo che potremo mai partire favoriti quest'anno sulla McLaren ma... mai dire mai. Potremmo avere qualche chance in più se ci fossero imprevisti a livello di gestione gomma, oppure a Las Vegas, ma sarà dura vincere un Gran Premio entro l'anno. Dobbiamo fare meglio. È molto deludente, la Ferrari non può accontentarsi di arrivare seconda oppure terza o quarta. Il circuito di Marina Bay è ad alto carico ma non penso che possiamo aspettarci miracoli. A Baku in qualifica non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo che qui andrà meglio. Fare la pole position come in Ungheria? Ce la metterò tutta ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni. La preparazione per Singapore è un po' specifica, anche se per la verità io cerco di essere al massimo della forma dalla prima all'ultima gara dell'anno. Abbiamo a disposizione un giubbetto refrigerante ma non credo che quest'anno qui sarà diverso dagli altri anni".