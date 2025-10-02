Leclerc: "McLaren favorita a Singapore, sempre più dura vincere quest'anno"

Il ferrarista non si sbilancia sulle chances delle Rosse a Marina Baydi Stefano Gatti
© Getty Images
CHARLES LECLERC
Se sapessi qual è il nostro punto debole, sarebbe tutto più facile... Sia noi che Red Bull e Mercedes abbiamo fatto dei progressi ma la McLaren ha trovato qualcosa in più e poi anche RB e Mercedes hanno fatto un altro passo avanti che noi invece non siamo riusciti a fare. Non credo che potremo mai partire favoriti quest'anno sulla McLaren ma... mai dire mai. Potremmo avere qualche chance in più se ci fossero imprevisti a livello di gestione gomma, oppure a Las Vegas, ma sarà dura vincere un Gran Premio entro l'anno. Dobbiamo fare meglio. È molto deludente, la Ferrari non può accontentarsi di arrivare seconda oppure terza o quarta. Il circuito di Marina Bay è ad alto carico ma non penso che possiamo aspettarci miracoli. A Baku in qualifica non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo che qui andrà meglio. Fare la pole position come in Ungheria? Ce la metterò tutta ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni. La preparazione per Singapore è un po' specifica, anche se per la verità io cerco di essere al massimo della forma dalla prima all'ultima gara dell'anno. Abbiamo a disposizione un giubbetto refrigerante ma non credo che quest'anno qui sarà diverso dagli altri anni".
© Getty Images
LANDO NORRIS
"Sono fiducioso. L'anno scorso qui eravamo molto forti, ho fatto una buona gara. Singapore mi è sempre piaciuto, sin dal mio primo anno nel 2019. È una delle mie piste preferite della stagione, quindi non vedo l'ora di iniziare. La Red Bull nelle ultime gare ha portato degli aggiornamenti che l'ha portata al nostro stesso livello. Quindi dobbiamo aspettarci che Max ci darà ancora battaglia. Dopo Singapore andremo a Las Vegas, un'altra pista a basso carico aerodinamico dove non ci aspettiamo di essere forti come in altre piste. Quindi sappiamo che c'è un'opportunità per i nostri avversari ma ci stiamo concentrando solo su noi stessi. Cercherò di massimizzare ogni risultato possibile. La vittoria di Verstappen al Nurburgring con la Ferrari? Lui è un quattro volte campione del mondo e quando lo sei puoi permetterti qualsiasi cosa.
GEORGE RUSSELL
"Gli ultimi due anni qui siamo andati piuttosto bene. La Ferrari di solito qui va molto forte e la McLaren lo è ancora di più nelle gare con clima caldo. Quindi ci aspettiamo che queste siano le squadre da battere. Per quanto riguarda il mio rinnovo con Mercedes, bisogna fare le cose per bene, quindi ci vuole un po' di tempo ma non c'è nulla di cui essere preoccupati. Verstappen al Nuerburgring? È quattro volte campione del mondo, può fare quello che vuole. Lo rispetto molto e mi piacerebbe fare la stessa cosa un giorno".
Commenti (0)