Arsenal, Gabriel Jesus vuole la cessione

La storia tra Gabriel Jesus e l'Arsenal potrebbe essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante brasiliano è alle prese con il recupero dalla rottura del crociato ma con i Mondiali 2026 che si avvicinano sarà importante mettere da parte minuti nella seconda parte di stagione per sperare in una convocazione della nazionale. Per questo motivo, il calciatore vorrebbe essere ceduto durante la sessione invernale di mercato. Il club ha fissato il prezzo del cartellino: tra 30 e 35 milioni di sterline.