Piastri furbo... ma non troppo. Hulkenberg bestia nera di Hamilton, Leclerc fa mea culpa

Finiamo in "bellezza". Ne hanno combinate di tutti i colori dal venerdì alla domenica: in qualifica come in gara, per poi incorniciare il tutto andando a braccetto in via di fuga nel finale del GP. La Direzione di Gara li ha messi d'ufficio sotto inchiesta ma ha poi deciso di soprassedere e soprattutto di non infierire. Ne avranno comunque sentite quattro nel briefing post-gara. E per fortuna che non c'è più Guenther Steiner sul ponte di comando!