Norris e Piastri, doppietta McLaren a Silverstone: Hulkenberg nega il podio a Hamilton!

Pioggia, sole, di nuovo pioggia e poi ancora il sole: meteo pazzo a Silverstone per un Gran Premio d'Inghilterra infarcito di errori, incidenti e penalità. Salita in cattedra prima ancora che gli elementi si calmassero, la McLaren vince con Lando Norris che la spunta su Oscar Piastri: l'australiano paga infatti (all'ultimo pit stop) dieci secondi di penalità a metà gara per aver frenato improvvisamente in pieno rettilineo tra le curve 14 e 15 (Hangar Straight) dietro alla Safety Car, tanto da essere brevemente superato da Max Verstappen, finito poi in testacoda pochi secondi dopo alla ripartenza. Per Norris si tratta della seconda vittoria consecutiva e della quarta dell'anno. Terzo gradino del podio (il primo in carriera!) per un sorprendente Nico Hulkenberg con la Sauber "guidata" dall'ex ferrarista Mattia Binotto. Il tedesco tiene a bada nell'ultimo terzo di gara Lewis Hamilton che - con la Ferrari - andava a caccia della "decima" (vittoria) a Silverstone.