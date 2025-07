Leclerc: "Errore mio, pensavo si asciugasse prima". Hamilton: "Strategia sbagliata"

"Gara difficile fin dal via. Charles ha scelto un azzardo: lui era molto convinto della sua scelta, aveva una sensazione forte. Poi gli interventi della Safety Car e le condizioni mutevoli - sempre a cavallo tra intermedia e soft - hanno ulteriormente complicato le cose. Il passo però non era così male, anzi era buono, McLaren a parte. Era difficile superare in aria sporca. Leclerc aveva un buon passo quando era in aria pulita. Era deluso dopo il sesto tempo in qualifica: era stato tra i primi nelle prove libere e anche ad inizio qualifica. Se poi sei in terza fila la prendi male. Ne abbiamo discusso ieri sera a cena, ho cercato di rimotivarlo a cena. Tutti commettono errori: noi e gli altri. Gli ho chiesto di concentrarsi sulla gara, ma poi abbiamo pagato il suo azzardo. Abbiamo comunque fatto un bel passo avanti in termini di performance sull'asciutto. Siamo stati i migliori nel Q2 delle qualifiche, dobbiamo ripeterci anche nel Q3. Abbiamo guadagnato punti su Red Bull e Mercedes ma il nostro obiettivo è vincere. Ora prepariamo Spa sulla base di questo weekend queste gare. Lewis faticava in aria sporta ma poi recuperava. È stato così tutta la gara: si faceva fatica a superare, ci volevano cinque o sei giri per passare una macchina".