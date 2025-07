Leclerc: "Sono stufo, succedono cose strane e in qualifica non sono più io"

"Il mio errore mi è sicuramente costato la prima fila, non penso però la pole. Al di là di questo mi sono stufato di venire qui ai microfoni a raccontare che c'è stato qualcosa che non è andato bene. Il fatto è che non ho il feeling dell'anno scorso in qualifica e così diventa tutto più difficile. Io sto facendo un gran lavoro in gara, in qualifica invece no. Devo lavorarci, perché la qualifica è sempre stata la mia forza. Succedono cose strane ma sappiamo di cosa si tratta. È qualcosa di cui non abbiamo mai parlato ma spero che la soluzione 'è e spero arrivi a breve. Per il Gran Premio ora è tutto più complicato. Abbiamo il passo, ma trovare aria pulita partendo in terza fila non è facile".