Piastri davanti a Norris, Hamilton chiude la top five. In ritardo Leclerc e Antonelli

McLaren fa sul serio fin da subito a Imola: miglior tempo di Oscar Piastri davanti a Lando Norris (la differenza è di soli 32 millesimi) ne primpo dei tre turni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Il ritardo della concorrenza però non è particolarmente rilevante. Alle spalle del leader della classifica generale e del suo più immediato inseguitore ci sono Carlos Sainz con la Williams (alla sua prima apparizione in Italia da ex ferrarista) e George Russell con la Mercedes. Lo spagnolo "stacca" a 52 millesimi da Piastri, il pilota inglese a 54 millesimi. Lewis Hamilton chiude la top five con la Ferrari: 96 millesimi di secondo di ritardo dalla vetta per il sette volte iridato che si concede anche il lusso di un dritto nel'erba alla Variante Alta.