Basket, la Dinamo torna a Nuoro per prepararsi al campionato

20 Ago 2025 - 21:01

Nuoro accoglie la Dinamo Sassari Banco di Sardegna per la preparazione precampionato in vista della stagione 2025-2026. È il terzo anno consecutivo nel capoluogo barbaricino. Il 12 e 14 settembre la squadra affronterà il Chemnitz in due test aperti al pubblico. Anche gli allenamenti saranno a porte aperte, ha assicurato Jack Devecchi, direttore generale del club. "Torniamo a Nuoro con entusiasmo per il terzo anno di fila. Portiamo la bandiera dei Quattro Mori in tutta Italia e in Europa, cercando di trasmettere il dna sardo anche ai nuovi arrivati. Gli allenamenti - ha confermato - saranno a porte aperte: chiunque vorrà, potrà venire a vederci. Siamo sempre stati accolti con grande calore e siamo certi che sarà così anche questa volta". Sulla stessa linea il coach Massimo Bulleri. "Siamo felici e orgogliosi di essere qui a Nuoro, città che fa dell'ospitalità una delle sue qualità principe - ha sottolineato -. Ci mette a disposizione strutture di ottimo livello e l'ambiente sereno e stimolante ci permetterà di concentrarci completamente sul lavoro da fare sul campo". A fare gli onori di casa è stato il sindaco Emiliano Fenu: "Voglio dare il benvenuto alla Dinamo, che anche quest'anno ha scelto Nuoro per la propria preparazione. È per noi motivo di orgoglio e speriamo possa essere di buon auspicio per una stagione ricca di successi". Pasquale Mereu, in rappresentanza della Fondazione di Sardegna, ha augurato alla squadra una permanenza proficua in città: "Che possa essere preludio per grandi risultati sportivi". "Ospitare i Giganti della Dinamo - ha aggiunto il presidente della Pallacanestro Nuoro, Giuseppe Goddi - è un'opportunità straordinaria per i nostri giovani, che li considerano un modello dentro e fuori dal campo. La Sardegna crede in loro e loro devono essere fieri di rappresentarla".

