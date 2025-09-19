Norris: "Un errore che rischia di costarmi caro". Piastri: "Giornata di alti e bassi"

"Ho commesso un errore che rischia di costarmi caro, soprattutto qui. Stava andando tutto bene, ma preferisco spingere e trovare il limite piuttosto che non spingere affatto. Mi sarebbe piaciuto fare qualche giro ad alto carico di carburante, soprattutto con queste gomme, una mescola più morbida rispetto allo scorso anno, ma è quello che è e dovrò rimediare. La pista è molto diversa rispetto dell'anno scorso, è più veloce e ha una mescola più morbida, che non usiamo spesso, se non ad Imola. Monaco e Montreal. Certamente ora sono un po' in ritardo a livello di confidenza".