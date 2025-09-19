Norris: "Un errore che rischia di costarmi caro". Piastri: "Giornata di alti e bassi"

I due piloti McLaren rifllettono su un venerdì iniziato il comando e finito a centro gruppodi Stefano Gatti
© Getty Images
LANDO NORRIS
"Ho commesso un errore che rischia di costarmi caro, soprattutto qui. Stava andando tutto bene, ma preferisco spingere e trovare il limite piuttosto che non spingere affatto. Mi sarebbe piaciuto fare qualche giro ad alto carico di carburante, soprattutto con queste gomme, una mescola più morbida rispetto allo scorso anno, ma è quello che è e dovrò rimediare. La pista è molto diversa rispetto dell'anno scorso, è più veloce e ha una mescola più morbida, che non usiamo spesso, se non ad Imola. Monaco e Montreal. Certamente ora sono un po' in ritardo a livello di confidenza".
OSCAR PIASTRI
"È stato un venerdì piuttosto complicato, con diversi alti e bassi. Penso che il passo ci sia, ma al momento non è moto semplice sfruttarlo. Abbiamo provato alcune cose nelle FP2. Ora dobbiamo analizzarle e vedere cosa possiamo cambiare per domani. Sarà un po' diverso con la scelta degli pneumatici e cose del genere. Penso che ci siano ancora molti aspetti positivi da oggi, ma alcuni momenti difficili".
MAX VERSTAPPEN
"Non è andata male. Abbiamo trovato un equilibrio stabile ed è proprio ciò che serve. C'è ancora molto da guadagnare dalla macchina e da me stesso. Speriamo che sabato vada meglio. Il tracciato è scivoloso. Mi aspetto che i distacchi siano molto ridotti, servirà davvero un giro perfetto".
