Norris: "Il meglio deve ancora venire". Leclerc: "Soddisfatto, ma non basta". Antonelli: "Troppi errori"

"Bella gara e bella vittoria, anche se è solo una Sprint. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale a livello di aggiornamenti portati qui. Diciamo tutti le stesse cose ma è così. È stata dura perché faceva molto caldo. Ho dovuto trovare il compromesso tra spingere forte e stare il più possibile rilassato. Il piatto forte del weekend deve ancora venire. Per le qualifiche del GP cambieremo poco o niente, visto che funziona tutto bene così. Abbiamo ancora del margine ma poi ce l'hanno tutti..."