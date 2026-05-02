Norris: "Il meglio deve ancora venire". Leclerc: "Soddisfatto, ma non basta". Antonelli: "Troppi errori"
Il ferrarista punta alla prima fila per garantirsi una cance di vittoria nel Gran Premio
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LANDO NORRIS
"Bella gara e bella vittoria, anche se è solo una Sprint. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale a livello di aggiornamenti portati qui. Diciamo tutti le stesse cose ma è così. È stata dura perché faceva molto caldo. Ho dovuto trovare il compromesso tra spingere forte e stare il più possibile rilassato. Il piatto forte del weekend deve ancora venire. Per le qualifiche del GP cambieremo poco o niente, visto che funziona tutto bene così. Abbiamo ancora del margine ma poi ce l'hanno tutti..."
OSCAR PIASTRI
"Ho cercato di guadagnare un'altra posizione ma non c'è stato niente da fare. Ora si tratta di cercare di mantenere questo ritmo per il resto del fine settimana".
CHARLES LECLERC
"Gli aggiornamenti hanno funzionato, il team ha fatto un lavoro eccezionale nelle ultime cinque settimane ma anche la McLaren ne ha portati... Sono soddisfatto del terzo posto ma non possiamo accontentarci, dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare un passo avanti in qualifica per avere carte migliori nel Gran Premio. Voglio scusarmi con Antonelli. Durante la gara via radio sono stato un po' troppo duro con lui".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Peccato la partenza, come procedura avevo fatto tutto giusto stavolta. Peccato perdere tante posizioni. Gara compromessa a quel punto. Dopo ero molto arrabbiato con me stesso e ho commesso troppi errori. Ora mi devo riconcentrare sulla qualifica per poter ottenere un risultatao migliore nel Gran premio".
GEORGE RUSSELL
"Con Kimi abbiamo battagliatoma comunque eravamo troppo dietro a McLaren e Ferrari. Non avremmo mai potuto raggiungerli. Sono rimasto molto sorpreso dal passo dei nostri avversari. Speriamo di fare meglio in qualifica per tornare alla nostra alla nostra normalità".