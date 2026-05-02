Nico Paz illumina, Diao e Douvikas sempre pericolosi. Alisson Santos prova a creare

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Delude De Bruyne che viene marcato molto bene da Perrone, Hojlund troppo isolato e controllato da Diego Carlosdi Enzo Palladini
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COMO
Butez 6 - Dà sempre la sensazione di essere preparato a tutto e di avere le idee chiare appena agguanta il pallone tra le manone.
Smolcic 5,5 - Poco relax nel suo pomeriggio lacustre, costantemente allertato dalle iniziative di Alisson Santos.
Jacobo Ramon 6 - Non ha marcature fisse, come spesso accade, perché gli viene richiesto abbastanza spesso di andare a sostenere la manovra offensiva, dove sa rendersi pericoloso a volte.
Diego Carlos 6 - Duello parecchio ruvido con Hojlund, che spesso è il suo avversario diretto nello sviluppo dell'azione.
Alex Valle 6,5 - Schierato molto alto sulla fascia sinistra, per partecipare meglio alla fase offensiva, costringe il Napoli a fare molta attenzione su quella fascia.
Dal 35' st Alberto Moreno sv.
Da Cunha 6 - Moto perpetuo, calpesta ogni centimetro quadrato del campo, dà equilibrio a tutta la squadra e veleggia intorno a McTominay tranne che sui calci piazzati.
Dal 40' st Sergi Roberto sv.
Perrone 6,5 - Catalizza qualche pallone in meno rispetto al solito, per il semplice motivo che Fabregas gli ha assegnato il compito di neutralizzare De Bruyne. Il belga gli tira (involontariamente) una manata in faccia che ne limita l'autonomia.
Diao 6,5 - Sta tornando ai livelli della passata stagione dopo l'infortunio che l'ha bloccato, sulla fascia destra le sue iniziative sono sempre complicate da stoppare. Dopo mezz'ora di gioco spreca un'occasione non facile ma ghiotta.
Dal 40' st Vojvoda sv.
Nico Paz 7 - Interpretazione modernissima del ruolo di trequartista. Inventa calcio alla sua maniera (lanci illuminanti in quantità) ma in non possesso va a marcare Lobotka. È il solito giocatore sontuoso.
Baturina 6 - Deroga molto dalla posizione di partenza, che sarebbe quella di trequartista sinistro, per togliere riferimenti alla difesa avversaria. Non facile da controllare.
Dal 35' st Jesus Rodriguez sv.
Douvikas 6 - La prima grande occasione della partita è sua: salta Milinkovic-Savic ma perde mezzo tempo di gioco e si fa respingere il tiro da Rrahmani. Non si lascia turbare e continua a svolgere l'enorme lavoro richiesto da Fabregas su tutto il fronte d'attacco.
Dal 35' st Morata sv.
Allenatore Fabregas 6,5 - Sempre un piacere veder giocare le sue squadre, per idee e sviluppo della manovra.
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6,5 - Inizialmente forza qualche rilancio con i piedi che non arriva a destinazione, poi rimedia con una parata lucida su Diao. Reattivo anche su un tiro "sporco" di Baturina nel secondo tempo.
Beukema 6 - Tiene la posizione di centro-destra, senza mai tentare di salire a dare una mano perché comunque la zona è parecchio presidiata da avversari.
Rrahmani 6,5 - Dopo nemmeno dieci minuti si guadagna le benedizioni di tutta la squadra, andando a salvare sulla linea a portiere battuto una conclusione di Douvikas.
Buongiorno 6,5 - Molto prudente per evitare di scoprire un settore centrale in cu Douvikas si muove molto e dà parecchio fastidio.
Politano 6 - Sempre molto vicino alla sua area, come capita spesso da qualche tempo, spesso costretto a rincorrere Alex Valle. Ma a pochi minuti dalla fine sfiora il gol con un tiro da lontano che finisce sul palo.
McTominay 6 - Gli manca lo spazio vitale in mezzo al campo perché gli tolgono i rifornimenti, allora per rendersi pericoloso va a prendere palloni alti sulle palle inattive. Dopo un'ora di gioco la sua posizione viene avanzata e a dieci minuti dalla fine sfiora il gol di sinistro.
Lobotka 6 - Corre più del solito (non che normalmente di risparmi) ma gioca meno palloni e soprattutto meno precisi. Cose che capitano quando si affronta una squadra come il Como.
Gutierrez 5,5 - Giocare nel suo ruolo è sempre confortante, a meno che, come in questo caso, non capiti di affrontare una freccia come Diao.
De Bruyne 5 - L'ispirazione non è sempre la stessa, anche quando si parla di talenti eccezionali come il belga. Pochi lampi, imbrigliato dalla gabbia di Perrone e degli altri comaschi.
Dal 15' st Anguissa 5,5 - Prova a riequilibrare il centrocampo, anche se non sempre con le misure giuste.
Alisson Santos 6,5 - Contrariamente alle sue abitudini, parte subito a razzo. Quando lo innescano, accelera senza paura, con gli avversari che fanno sempre fatica ad arginare le sue iniziative.
Hojlund 5,5 - Non gli arrivano molti palloni giocabili, deve fare un po' da sé e un po' il centravanti "alla Conte", che dà una mano alla squadra.
Allenatore Conte 6 - Probabilmente si accontenta di uscire da Como con un punto e la sua squadra gestisce bene la sfida.