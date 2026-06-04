F1 Monaco, Antonelli: "Ferrari favorita". Norris: "Mercedes e Rossa più forti di noi"
Kimi, Max e Lando scaricano su Mercedes e Ferrari il peso del pronostico ma lasciano intendere di avere qualche carta da giocaredi Stefano Gatti
Due vittorie a Montecarlo per Max Verstappen (2021 e 2023), una sola per Lando Norris dodici mesi fa. Alla vigilia dei primi turni di prove del Gran Premio di Monaco, il quattro volte campione del mondo e quello in carica riflettono sulle loro chances personali e su quelle di Red Bull e McLaren nella sesta tappa del Mondiale, la prima in Europa dopo quattro appuntamenti overseas nei mesi di marzo, aprile e maggio. Moderatamente ottimista Lando, decisamente più "sulle sue" Max. Da entrambi però - visto il palmarès nel Principato - c'è come minimo da aspettarsi un fine settimana da protagonisti.
LANDO NORRIS
"Penso che l'anno scorso qui eravamo messi un po' meglio: non siamo a quel livello ma rimaniamo ottimisti. Vogliamo fare la pole per poi poter puntare alla vittoria. Crediamo di avere le nostre chances, dobbiamo però essere realisti: Mercedes e anche Ferrari sono molto forti. Noi siamo andati molto bene recentemente in Canada e il tracciato di Montreal non è poi così diverso da quello di Montecarlo in termini di velocità e di bassa aderenza. C'è una certa fiducia da parte nostra ma rimaniamo con i piedi per terra perché ci manca ancora qualcosa. I mille Gran Premi della McLaren? Sono molto orgoglioso di fare parte di una storia lunghissima e di successo e soprattutto di essere il pilota che ha corso più GP per questa squadra. Correre per la McLaren era il mio sogno fin da quando ero un bambino. Come tutti sanno, io odio le statistiche e non mi piace che me le ricordino di continuo, ma di questa vado particolarmente fiero. È fantastico vedere il mio nome a fianco dei quello di gradi campioni che hanno vinto più titoli con la McLaren. Punto a farlo anch'io e intanto sogno orgoglioso di aver contribuito a far tornare grande questa squadra. Mi ritengo un uomo fortunato".
MAX VERSTAPPEN
"Non sono come andremo qui. Montecarlo riserva sempre delle sorprese ma - realisticamente - la nostra macchina va bene neri tratti guidati ma qui devi essere a posto nel passaggio sui cordoli e noi non lo siamo... Ci servono più tenuta di strada e più potenza, abbiamo bisogno di portare gli pneumatici nella giusta finestra operativa ed essere competitivi in ogni situazione. A Montreal ci mancava la velocità di punta e nelle curve come sui tratti meno dal fondo più irregolare non eravamo di certo i migliori. Stiamo a vedere: qui sarà come sempre fondamentale la qualifica, è lì che bisogna performare".
KIMI ANTONELLI
"La Ferrari andrà forte, sicuramente. Per me sono i favoriti del weekend. È una macchina che si sposa bene con le sconnessioni della pista e nelle frenate vanno molto bene. Guardando anche al passato la Ferrari qui è andata sempre forte, anche quando ha faticato tanto in altre gare". "Qui a Monaco è sempre bellissimo, è un weekend speciale e non vedo l'ora di correre. Abbiamo portato un'ala posteriore nuova e vogliamo sicuramente fare bene, partendo dal sabato, che si sa, a Montecarlo è il giorno decisivo". "Russell? Dopo il Canada abbiamo parlato, abbiamo fatto un meeting con il team prima di venire qui a Monaco. Sappiamo cosa non deve ricapitare in pista tra di noi. Quando ho letto il commento di George che diceva che posso solo perdere questo campionato ho un po' sorriso. Perché parlare di queste cose così presto non ha senso. Come fai a perdere qualcosa che non hai? Il campionato non l'ho vinto, quindi cosa avrei da perdere?".