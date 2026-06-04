F1 Monaco, Antonelli: "Ferrari favorita". Norris: "Mercedes e Rossa più forti di noi"

"La Ferrari andrà forte, sicuramente. Per me sono i favoriti del weekend. È una macchina che si sposa bene con le sconnessioni della pista e nelle frenate vanno molto bene. Guardando anche al passato la Ferrari qui è andata sempre forte, anche quando ha faticato tanto in altre gare". "Qui a Monaco è sempre bellissimo, è un weekend speciale e non vedo l'ora di correre. Abbiamo portato un'ala posteriore nuova e vogliamo sicuramente fare bene, partendo dal sabato, che si sa, a Montecarlo è il giorno decisivo". "Russell? Dopo il Canada abbiamo parlato, abbiamo fatto un meeting con il team prima di venire qui a Monaco. Sappiamo cosa non deve ricapitare in pista tra di noi. Quando ho letto il commento di George che diceva che posso solo perdere questo campionato ho un po' sorriso. Perché parlare di queste cose così presto non ha senso. Come fai a perdere qualcosa che non hai? Il campionato non l'ho vinto, quindi cosa avrei da perdere?".