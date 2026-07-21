Roma, finalmente Summerville: c'è l'accordo con il West Ham, a breve l'ok definitivo

Nel corso del weekend e per tutta la giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati costanti: da Trigoria sono state recapitate ben due offerte, che gli inglesi hanno però rifiutato. Il terzo rilancio della Roma pare però essere andato a buon fine: il sì del West Ham era atteso già nella serata di ieri ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi dovrebbero versare nelle casse degli Hammers 47 milioni di euro più altri 4 o 5 di bonus. Il ds D'Amico ha trovato anche l'accordo con l'olandese per un contratto a 4,2 milioni a stagione.