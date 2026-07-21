Manovre giallorosse

Roma, finalmente Summerville: c'è l'accordo con il West Ham, a breve l'ok definitivo

L'olandese è a un passo dall'approdo nella Capitale e su Instagram lancia i primi segnali d'addio: "Infinitamente grato"

21 Lug 2026 - 09:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Roma e Crysencio Summerville non sono mai stati così vicini. La fumata bianca per portare nella Capitale l'ala del West Ham non è ancora arrivata ma la fiducia nell'ambiente giallorosso è tanta e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente l'affare. 

La trattativa e il rilancio decisivo

 Nel corso del weekend e per tutta la giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati costanti: da Trigoria sono state recapitate ben due offerte, che gli inglesi hanno però rifiutato. Il terzo rilancio della Roma pare però essere andato a buon fine: il sì del West Ham era atteso già nella serata di ieri ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi dovrebbero versare nelle casse degli Hammers 47 milioni di euro più altri 4 o 5 di bonus. Il ds D'Amico ha trovato anche l'accordo con l'olandese per un contratto a 4,2 milioni a stagione

Quanto chiede il West Ham?

 L'ultima offerta della Roma si è avvicinata molto alle richieste degli inglesi. Con la retrocessione in Championship, il club ha attivato il gentlement agreement che prevede l'uscita di Summerville solo a fronte di un'offerta di 45 milioni di sterline, ovvero 53 milioni di euro. 

Leggi anche

Summerville, chi è il folletto olandese nato lo stesso giorno di Maradona che al Mondiale ha soffiato il posto a Malen

Il rischio concorrenza

 Una minaccia che potrebbe far saltare l'affare, però, ancora c'è e si chiama Aston Villa. A Birmingham hanno appena incassato 138 milioni di euro dalla cessione di Rogers al Chelsea e potrebbero decidere di fare un ultimo tentativo per Summerville che, dal canto suo, ha sempre sperato in qualche offerta dalla Premier League

Insomma, le prossime ore saranno decisive per la tanto attesa fumata bianca. La Roma è molto fiduciosa di poter chiudere l'affare e regalare a Gasperini il primo rinforzo per affrontare al meglio in ritorno in Champions League. Se così fosse, Summerville diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia dei giallorossi. Intanto, l'olandese ha lanciato i primi segnali d'addio con un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato dalla discalia "per sempre grato".

roma
calciomercato
crysencio summerville
west ham

Ultimi video

01:12
Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

00:42
Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

I più visti di Roma

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

Crysencio Summerville

La Roma non si ferma davanti al muro Hammers: pronta una nuova offerta per Summerville

Diego Moreira

Roma, la beffa Celik è già alle spalle: in corsa per sostituirlo anche tre ex Serie A...

Khéphren Thuram

Occhio Juve, la Roma potrebbe 'vendicarsi': i giallorossi pensano a Thuram se parte Koné

Voli prenotati, documenti pronti: la Roma era sicura e aspettava Celik, poi la Juve... Gasp infuriato

Crysencio Summerville 

Roma, accordo con Summerville. Intrigo col Chelsea per Koné-Moreira

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:43
Lecce, rifiutata un'offerta per Banda dall'Arabia Saudita
10:00
Juve, per la porta spuntano anche Jorgensen e Trubin
09:41
Il Cagliari pesca ancora dal Leicester: nel mirino c'è Harry Souttar
23:22
Napoli, l'annuncio di Vergara: "Il rinnovo? Manca poco"
21:19
Como, idea Kean per l'attacco: primi contatti tra le parti