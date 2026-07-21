Roma, finalmente Summerville: c'è l'accordo con il West Ham, a breve l'ok definitivo

La Roma e Crysencio Summerville non sono mai stati così vicini. La fumata bianca per portare nella Capitale l'ala del West Ham non è ancora arrivata ma la fiducia nell'ambiente giallorosso è tanta e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente l'affare.
La trattativa e il rilancio decisivo
Nel corso del weekend e per tutta la giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati costanti: da Trigoria sono state recapitate ben due offerte, che gli inglesi hanno però rifiutato. Il terzo rilancio della Roma pare però essere andato a buon fine: il sì del West Ham era atteso già nella serata di ieri ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi dovrebbero versare nelle casse degli Hammers 47 milioni di euro più altri 4 o 5 di bonus. Il ds D'Amico ha trovato anche l'accordo con l'olandese per un contratto a 4,2 milioni a stagione.
Quanto chiede il West Ham?
L'ultima offerta della Roma si è avvicinata molto alle richieste degli inglesi. Con la retrocessione in Championship, il club ha attivato il gentlement agreement che prevede l'uscita di Summerville solo a fronte di un'offerta di 45 milioni di sterline, ovvero 53 milioni di euro.
Il rischio concorrenza
Una minaccia che potrebbe far saltare l'affare, però, ancora c'è e si chiama Aston Villa. A Birmingham hanno appena incassato 138 milioni di euro dalla cessione di Rogers al Chelsea e potrebbero decidere di fare un ultimo tentativo per Summerville che, dal canto suo, ha sempre sperato in qualche offerta dalla Premier League.
Insomma, le prossime ore saranno decisive per la tanto attesa fumata bianca. La Roma è molto fiduciosa di poter chiudere l'affare e regalare a Gasperini il primo rinforzo per affrontare al meglio in ritorno in Champions League. Se così fosse, Summerville diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia dei giallorossi. Intanto, l'olandese ha lanciato i primi segnali d'addio con un post sul proprio profilo Instagram, accompagnato dalla discalia "per sempre grato".