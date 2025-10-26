Logo SportMediaset

Formula 1
PROVE UFFICIALI

Norris in pole a Mexico City, Leclerc in prima fila con la Ferrari

Il pilota inglese della McLaren recupera in extremis la pole che il ferrarista aveva fissato nel primo time attack

di Stefano Gatti
26 Ott 2025 - 00:37
È di Lando Norris la pole position del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota inglese della McLaren la mette a segno con il tempo di un minuto, 15 secondi e 586 millesimi e un vantaggio di 262 millesimi nei confronti di Charles Leclerc. Seconda fila per l'altro ferrarista Lewis Hamilton a 352 millesimi dalla pole e autore della sua miglior prestazione 2025 in qualifica e per George Russell (Mercedes a +0,448). Dalla terza al via Max Verstappen (+0.484, molto deluso dalla sua performance e pessimista in vista del GP) e Andrea Kimi Antonelli che chiude a 532 millesimi da Norris con la seconda Freccia d'Argento. Settimo tempo del Q3 per Carlos Sainz (Williams) che però pagherà cinque posizioni di penalità in griglia per la sua responsabilità nello speronamento ad Antonelli nel corso del recente Gran Premio degli USA. La sua settima posizione la eredita il leader del Mondiale Oscar Piastri - fin qui alle prese con un weekend decisamente sottotono - che incassa 588 millesimi dal compagno di squadra e divide la quarta fila con Isack Hadjar (Racing Bulls). Quinta fila per Oliver Bearman e Yuki Tsunoda (primo pilota escluso al taglio del Q2). Alle loro spalle Esteban Ocon (Haas-Ferrari) e il retrocesso Sainz. Nico Hulkenberg con la Sauber apre la settima fila completata da Fernando Alonso (Aston Martin). Liam Lawson (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto con la seconda Sauber, prima vittima del taglio del Q1 si accomodano in ottava fila. Nona e penultima fila per Alexander Albon (Williams) e Pierre Gasly con la Alpine, mentre dal fondo scattano Lance Stroll (Aston Martin) e uno sconsolato Franco Colapinto (Alpine).

formula 1
gp messico
mexico city
prove ufficiali

