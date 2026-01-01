Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

Norris: "Nel 2026 mi piacerebbe lottare di più con Hamilton"

Il campione del mondo sogna la sfida con il connazionale della Ferrari: "Il più grande di tutti i tempi"

di Redazione
01 Gen 2026 - 15:30

"Mi piacerebbe lottare un po' di più con Lewis Hamilton ha dimostrato di essere, probabilmente, il più grande di tutti i tempi". Parola di Lando Norris. Il neocampione del mondo di F1 è ancora al settimo cielo insieme a un team connazionale come la McLaren (campione costruttori), lo stesso non si può dire per Sir Lewis Hamilton, che al suo primo anno in Ferrari non ha mai conquistato una pole o un podio in 24 gare disputate (record negativo per un pilota della Rossa).

"Tutti sanno che se c'è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è proprio Sir Hamilton, e mi piacerebbe - aggiunge Norris a Sky - avere più battaglie contro di lui. È sempre un privilegio competere contro qualcuno che è il migliore al mondo. Ci sono molti di questi grandi piloti in griglia. Ci sono Fernando, Lewis, Max… Molti di noi vogliono seguire le loro orme". 

