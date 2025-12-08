Norris campione: colpo secco o inizio di un ciclo?

Il sondaggio proposto sul team da sportmediaset.it ai suoi lettori non ha sciolto il dilemma: per il sessanta per cento di voi Norris farà bene a tenersi cara la prima coppa perché non ne arriveranno altre, per i quaranta invece il neocampione riuscirà a ripetersi. Per quanto ci riguarda, una cosa è certa: rispetto a chi l'ha preceduto sul trono negli ultimi tre lustri, Lando ha un compito ancora più difficile: Verstappen non sembra ancora pronto a darla vinta a chicchessia ed è nel pieno della sua maturità (la straordinaria rimonta 2025 è lì a dimostrarlo), Oscar Piastri non può permettersi di incassare ancora alla guida della stessa macchina, con un Ferrari da primato Charles Leclerc non è secondo a nessuno. Senza dimenticare un plotoncino di rookie estremamente promettente, tra i quali c'è comunque la stella di domani: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Isack Hadjar e naturalmente Andrea Kimi Antonelli. Insomma, Norris non ha tempo da perdere.