Formula 1
IL COMMENTO

Norris campione: colpo secco o inizio di un ciclo?

Per il neocampione del mondo il... difficile potrebbe venire adesso

di Stefano Gatti
08 Dic 2025 - 10:33
© Getty Images

© Getty Images

Lando Norris compreso, sono come noto trentacinque gli esseri umani capaci di conquistare almeno un titolo iridato in tre quarti di secolo di storia della Formula Uno, cinque di loro negli ultimi quindici anni: prima del neocampione in ordine cronologico Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Max Verstappen. Tre di loro hanno dato vita ad un ciclo, durato quattro anni per Vettel e Verstappen, addirittura sei quello di Hamilton, diviso in due dal titolo one-off dell'allora compagno di squadra Rosberg che peraltro - svuotato dall'impresa - si sarebbero ritirato pochi giorni dopo essersi messo la corona in testa, nove anni fa. Scorrendo l'albo d'oro recente del Mondiale, come recita un tormentone anni Novanta, la domanda sorge spontanea: come per Nico, anche per Lando il titolo 2025 resterà l'apice non più toccato di un'intera carriera oppure il primo di una serie più o meno lunga, anche se non per forza quanto quelle di Seb, Max o a maggior ragione sir Lewis?

DITE LA VOSTRA

Primo titolo mondiale di F1 per Norris: ne vincerà altri?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Il sondaggio proposto sul team da sportmediaset.it ai suoi lettori non ha sciolto il dilemma: per il sessanta per cento di voi Norris farà bene a tenersi cara la prima coppa perché non ne arriveranno altre, per i quaranta invece il neocampione riuscirà a ripetersi. Per quanto ci riguarda, una cosa è certa: rispetto a chi l'ha preceduto sul trono negli ultimi tre lustri, Lando ha un compito ancora più difficile: Verstappen non sembra ancora pronto a darla vinta a chicchessia ed è nel pieno della sua maturità (la straordinaria rimonta 2025 è lì a dimostrarlo), Oscar Piastri non può permettersi di incassare ancora alla guida della stessa macchina, con un Ferrari da primato Charles Leclerc non è secondo a nessuno. Senza dimenticare un plotoncino di rookie estremamente promettente, tra i quali c'è comunque la stella di domani: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Isack Hadjar e naturalmente Andrea Kimi Antonelli. Insomma, Norris non ha tempo da perdere.

© Getty Images

© Getty Images

A noi per finire viene in mente (e senza volerne fare un torto a Lando) un parallelismo in un certo senso "scomodo": come Nico, anche Lando è di origine agiate e - pur non avendo potuto godere della... corsia preferenziale di un padre pilota di Formula Uno (e lui pure campione del mondo), ha probabilmente dovuto sudarsela di meno di altri nei momenti-chiave della carriera: la sua "fame" potrebbe saziarsi in tempi relativamente brevi. Siamo a livello di provocazione e infatti ci fermiamo qui, però il dubbio resta. 

© Getty Images

© Getty Images

