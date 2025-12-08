Leclerc sfoglia la... Rossa: "Ora o mai più ma per il 2026 non ho aspettative"

Per buona parte del Gran Premio di Abu Dhabi - e un po' inaspettatamente - Charles Leclerc e la Ferrari hanno provato ad ergersi al ruolo di arbitri del Mondiale, in un certo senso strappandolo a George Russell (e alla Mercedes) che si erano chiamati fuori con un pessimo scatto al semaforo da parte del pilota inglese. Leclerc e il ponte di comando delle Rosse hanno fastidiosamente alitato a lungo sul collo di Norris, costringendo la cabina di regia McLaren a coprire la strategia ferrarista. Deciso, determinati e grintoso come sempre in pista, Charles ha poi fornito dichiarazioni non del tutto allineate tra i microfoni della stampa specializzata al "ring" di Yas Marina ("Dobbiamo iniziare il 2026 con il piede giusto: ora o mai più") e quelli dell'ufficio stampa di Maranello ("Il 2026 è ancora una pagina bianca, non abbiamo ancora vere aspettative").