Formula E
ROUND 1 - BRASILE EPRIX

San Paolo, un anno dopo: il confronto tra i due incidenti - VIDEO

Lo spaventoso incidente di Martí, fa tornare alla mente il botto violentissimo di Wehrlain, a testa in giù contro il muro, della scorsa stagione. L'HALO è il salvavita dei piloti

di Redazione
08 Dic 2025 - 12:01

Un anno dopo, stessa pista, stesso incidente: una vettura a testa in giù. A San Paolo del Brasile, gara inaugurale della Formula E 2025/2025 si è rivisto un incidente spettacolare - come accaduto a dicembre scorso - per fortuna senza nessuna conseguenza per i piloti. Pepe Martì oggi come Wehrlein ieri, salvati dai dispositivi di sicurezza che hanno oramai raggiunto standard di sicurezza elevatissimi, in Formula E come in tutte le categorie del motorsport dove il corpo del pilota è esposto: uno su tutti l’HALO, quelle barre in titanio poste sopra e davanti al casco del pilota ancorate al telaio. 

La dinamica dei due incidenti è molto diversa: lo scorso anno Wehrlein decollò dopo essere stato chiuso verso il muro dalla Jaguar di Nick Cassidy, la sua Porsche andò si ribaltò contro le barriere e il tedesco dichiarò di aver sbattuto la testa, ma di aver avuto un alleato fondamentale, l’HALO, che gli ha “salvato la vita”

Wehrlein: “Devo la vita all’Halo”. Il grazie a Laurent Mekies

La stessa preghiera deve averla detta Pepe Martì, 20enne spagnolo della Kiro Cupra che è uscito illeso dopo aver tamponato ad alta velocità Da Costa. La Jaguar del portoghese che aveva rallentato per rispettare il regime di “Full Course Yellow” si è trasformata in un involontario trampolino che ha portato Martì a decollare, riatterrando pesantemente a testa in giù. 

Il pilota è uscito sulle proprie gambe ed è addirittura andato a spegnere il principio di incendio innescato nella parte anteriore dai dischi dei freni. Freddezza da veterano.

