San Paolo, un anno dopo: il confronto tra i due incidenti - VIDEO

Un anno dopo, stessa pista, stesso incidente: una vettura a testa in giù. A San Paolo del Brasile, gara inaugurale della Formula E 2025/2025 si è rivisto un incidente spettacolare - come accaduto a dicembre scorso - per fortuna senza nessuna conseguenza per i piloti. Pepe Martì oggi come Wehrlein ieri, salvati dai dispositivi di sicurezza che hanno oramai raggiunto standard di sicurezza elevatissimi, in Formula E come in tutte le categorie del motorsport dove il corpo del pilota è esposto: uno su tutti l’HALO, quelle barre in titanio poste sopra e davanti al casco del pilota ancorate al telaio.