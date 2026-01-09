Tennis, Australian Open: wild card per Wawrinka, Kyrgios gioca solo in doppio

Stan Wawrinka ha ricevuto la wild card per il tabellone principale dell'Australian Open, primo torneo del Grande Slam della stagione, che inizierà domenica 18 gennaio al Melbourne Park. Wawrinka ha vinto il primo dei suoi tre titoli del Grande Slam proprio all'Australian Open nel 2014, battendo Novak Djokovic nei quarti e Rafa Nadal in finale, iniziando così la stagione in cui ha raggiunto il suo best ranking al numero 3. A Melbourne ha inoltre raggiunto le semifinali nel 2015 e nel 2017, i quarti di finale nel 2020. Wawrinka giocherà per la ventesima volta l'Australian Open, lo svizzero prenderà il posto in tabellone dell'australiano Nick Kyrgios che ha rinunciato al singolare per giocare soltanto il doppio. "Dopo alcune proficue conversazioni con il mio team ho deciso di concentrarmi sul doppio per l'Australian Open di quest'anno", ha scritto in un post su Instagram. "Sono in forma e sono tornato in campo, ma i cinque set sono un'altra cosa e non sono ancora pronto per arrivare fino in fondo", ha aggiunto.