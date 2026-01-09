Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Australian Open: wild card per Wawrinka, Kyrgios gioca solo in doppio

09 Gen 2026 - 14:35

Stan Wawrinka ha ricevuto la wild card per il tabellone principale dell'Australian Open, primo torneo del Grande Slam della stagione, che inizierà domenica 18 gennaio al Melbourne Park. Wawrinka ha vinto il primo dei suoi tre titoli del Grande Slam proprio all'Australian Open nel 2014, battendo Novak Djokovic nei quarti e Rafa Nadal in finale, iniziando così la stagione in cui ha raggiunto il suo best ranking al numero 3. A Melbourne ha inoltre raggiunto le semifinali nel 2015 e nel 2017, i quarti di finale nel 2020. Wawrinka giocherà per la ventesima volta l'Australian Open, lo svizzero prenderà il posto in tabellone dell'australiano Nick Kyrgios che ha rinunciato al singolare per giocare soltanto il doppio. "Dopo alcune proficue conversazioni con il mio team ho deciso di concentrarmi sul doppio per l'Australian Open di quest'anno", ha scritto in un post su Instagram. "Sono in forma e sono tornato in campo, ma i cinque set sono un'altra cosa e non sono ancora pronto per arrivare fino in fondo", ha aggiunto.

"Questo torneo significa tutto per me, ma preferirei cedere il mio posto a qualcuno che sia pronto a far valere il suo momento. Sono tutti elementi fondamentali, e tornerò l'anno prossimo carico per competere", ha concluso. 

Ultimi video

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:28
Skeleton, Europei: Meylemans domina a St. Moritz, Fumagalli 13/ma
15:47
Snowboard, spalla infortunata: due volte oro olimpico Kim in dubbio per Giochi
15:40
Skeleton, Cdm: Bagnis secondo a St. Moritz, è argento europeo
14:35
Tennis, Australian Open: wild card per Wawrinka, Kyrgios gioca solo in doppio
13:10
MotoGP, Pro Honda nuovo sponsor del team LCR di Moreira