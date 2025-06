Norris: "Bella sfida con Oscar, ma stressante". Piastri: "Al secondo attacco ho esagerato"

"Gara molto intensa, credo anche da guardare. Oggi è stata una giornata faticosa. Avrei potuto fare un po' meglio in occasione del mio primo attacco a Lando, quando ero riuscito a passargli davanti. Al secondo tentativo invece ho un po' esagerato. Grazie anche al team per come ci ha gestito dai box. Io sono duro un po' con tutti, l'importante in generale è esserlo un po' meno con il proprio compagno di squadra. D'altra parte dobbiamo lottare uno contro l'altro. Oggi però non è bastato. Pensavo di poter lottare con Lando anche nel finale. Purtroppo le mie qualifiche non sono state particolarmente fortunate per via della bandiera gialla".