Miami Vice, il vizio della velocità: Ferrari e Red Bull a confronto. Mercedes, ultimo appello

Conto alla rovescia per il primo weekend delle monoposto da Gran Premio sulle strade di Miami.

Dopo una toccata e fuga in Europa per il GP dell'Emilia Romagna, la Formula Uno torna "overseas" per il quinto appuntamento stagionale... sulle strade di Miami: quelle del circuito realizzato intorno all'Hard Rock Stadium. Secondo la migliore tradizione, i protagonisti del Mondiale stanno affrontando la marcia di avvicinamento ai primi turni di prove libere all'insegna della full immersion da... photo opportunity negli sport nazionali a stelle e strisce. Il momento di infilare casco e tuta però si avvicina. Getty Images

Due vittorie a testa per Ferrari e Red Bull, Leclerc e Verstappen ad alternarsi sul gradino più alto del podio, l'affidabilità della Rossa a fare la differenza che vale 86 punti per Leclerc (primo a Sakhir e Melbourne) contro i 59 di Verstappen, vincitore a Jeddah e ad Imola, con bottino complessivo maggiorato dal successo nella Sprint del sabato. Il tracciato inedito introduce nella sfida USA una variabile in più, che potrebbe "aprire" il pronostico alla Mercedes e - con sfumature molto diverse tra di loro - a Carlos Sainz ed a Sergio Perez. Il ferrarista in particolare - 48 punti di ritardo dal compagno di squadra - mette nel mirino un weekend da "tutto e subito", per non doversi poi presentare il penultimo weekend del mese davanti al suo pubblico con ambizioni individuali ormai circoscritte. Miami potrebbe essere lo scenario giusto per un segnale forte da parte dello spagnolo.

Tra i muretti e le trappole di un circuito cittadino si gioca tutto la Mercedes. Miami ultima spiaggia, insomma. L'oggetto misterioso W13 non ha finora consentito a Lewis Hamilton e George Russell di spingersi più su del terzo gradino del podio, fortunosamente raggiunto da Hamilton in Bahrein e poi da Russell in Australia. Il nuovo arrivato nel garage delle Frecce occupa la quarta piazza della generale (49 punti), alle spalle di Perez (54). Il Re Nero invece è solo settimo con 28 punti, alle spalle di Sainz e Norris (38 e 35), letteralmente e clamorosamente braccato dal suo ex compagno di squadra Valtteri Bottas (24). Chi lo avrebbe mai detto?