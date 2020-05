Mercedes ribadisce: "Non lasciamo la F1 e Wolff resta"

LE PAROLE

Da settimane ormai si parla di un possibile addio della Mercedes alla Formula 1. A maggior ragione dopo la crisi economica causata dal Covid-19, ma la casa di Stoccarda ha smentito con fermezza: "Non abbiamo intenzione di ritirarci dalla F1. Non è stata presa alcuna decisione in questa direzione e non vi è alcun motivo per abbandonare il Circus in questo momento“, la nota del capo comunicazione di Daimler, Jorg Howe, all’agenzia di stampa DPA.

E a dirigere Hamilton ci sarà ancora Wolff: "Toto è e rimarrà il nostro punto di riferimento anche in futuro. Le notizie circolate in queste ore sono infondate e irresponsabili“, le parole in merito alle voci su un possibile addio a fine anno per appordare all'Aston Martin. Per alcuni, però, è probabile che il team principal resti in Mercedes ma con un ruolo diverso.