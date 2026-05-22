Roland Garros 2026, Sinner è pronto: "Meglio vincere ed essere stanchi"

"Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo - spiega Jannik -. Bisogna essere pronti. Le partite al meglio dei cinque set sono un po’ diverse - ha evidenziato - hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione. Vedremo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto, molto difficili. Cerco di concentrarmi su me stesso". Sinner racconta poi la settimana 'corta' trascorsa a casa sua, dopo le due settimane trionfali in quel di Roma: "Sono stato un paio di giorni dai miei genitori. Ho cercato di recuperare un po'. Giocare in Italia era una motivazione in più, così come sapere che quello era l'unico Masters 1000 che mi mancava. Il problema con questi tornei più lunghi è che, se ne salti uno, non perdi solo una settimana: stai fuori praticamente due settimane, ed è tantissimo tempo. E hai bisogno di arrivare qui con un buon numero di partite giocate".