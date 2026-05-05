Mercedes e la FIA vogliono riportare i motori V8 in Formula 1

La Formula 1 starebbe pensando a un ritorno alle "origini". Su stimolo di Mercedes, sono in corso discussioni all'interno della FIA per riportare in griglia i motori V8. Non si tratta soltanto di speculazioni, Ben Sulayem (Presidente FIA) ha ammesso, durante il GP Miami, che esistono piani per costruire unità di potenza a otto cilindri più leggere ed economiche e con poca elettrificazione.

Che sorpresa

L'idea è di sostituire le attuali - e molto discusse - power unit al massimo entro il 2031. Sulayem ha dichiarato alla Reuters che molti team "sono favorevoli all'idea". Aggiungendo poi che "entro il 2031 succederà in ogni caso. Accadrà sicuramente". Una conferma arrivata inaspettatamente, considerando che i costruttori hanno appena concluso gli aggiornamenti e alcuni di essi (Audi) si sono imbarcati in Formula 1 proprio per i nuovi V6 ibridi.

Storico

L'ormai probabile ritorno ai motori V8 ha il sapore del passato. Resta comunque inverosimile immaginarsi gli urli degli aspirati di inizio anni duemila. "Amiamo il V8, dal nostro punto di vista è un vero motore Mercedes", ha dichiarato Toto Wolff a The Race. Il manager sembra però suggerire la necessità di continuare con una formula ibrida: "Se passassimo a motori completamente termici, sembreremmo un po' ridicoli". La sua proposta è di un "mega engine" da oltre 1.200 CV combinati.