Antonelli, tre di fila e fuga nel Mondiale! Finale horror per Leclerc

Dopo la terza pole position consecutiva, arriva anche la terza vittoria di fila per Kimi Antonelli che a Miami la spunta alla distanza nel duello con Lando Norris (vincitore della Sprint del sabato) e allunga nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli (cento punti tondi tondi nel Mondiale) e con Norris sale Oscar Piastri con la seconda McLaren che infila al penultimo giro Charles Leclerc, subito dopo autore di un testacoda (contatto con il muro) e alla fine solo sesto al traguardo, infilato all'ultimo giro anche da Russell (lui pure con danni all'ala anteriore) e da Max Verstappen che in testacoda era finito pochi secondi dopo il via dopo un duro confronto con lo stesso Leclerc, fermandosi quasi subito ai box per il pit stop e dando vita ad una grande rimonta praticamente dal fondo.