Antonelli, tre di fila e fuga nel Mondiale! Finale horror per Leclerc
Il pilota della Mercedes implacabile a Miami, due McLaren sul podio con Norris e Piastridi Stefano Gatti
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Dopo la terza pole position consecutiva, arriva anche la terza vittoria di fila per Kimi Antonelli che a Miami la spunta alla distanza nel duello con Lando Norris (vincitore della Sprint del sabato) e allunga nella classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli (cento punti tondi tondi nel Mondiale) e con Norris sale Oscar Piastri con la seconda McLaren che infila al penultimo giro Charles Leclerc, subito dopo autore di un testacoda (contatto con il muro) e alla fine solo sesto al traguardo, infilato all'ultimo giro anche da Russell (lui pure con danni all'ala anteriore) e da Max Verstappen che in testacoda era finito pochi secondi dopo il via dopo un duro confronto con lo stesso Leclerc, fermandosi quasi subito ai box per il pit stop e dando vita ad una grande rimonta praticamente dal fondo.
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Per Leclerc a fine gara investigazione per aver più volte tagliato il percorso e per unsafe condition con la monoposto difficile da controllare dopo il colpo con l'anteriore sinistra contro il muretto. Settima piazza finale per Lewis Hamilton con una Ferrari leggermente danneggiata nelle primissime fasi del GP da un contatto con Franco Colapinto (Alpine), quest'ultimo autore di una prova maiuscola chiusa in ottava posizione, proprio alle spalle di sir Lewis. Miglior performance stagionale per la Williams che chiude la top ten e va a punti con Carlos Sainz e Alexander Albon, rispettivamente nono e decimo al traguardo. Dopo aver perso un paio di punti da Russell causa penalità nella Sprint, Antonelli torna ad allungare in vetta alla classifica iridata: cento punti contro gli ottanta del suo compagno di colorI, Leclerc terzo a quota 63 punti.
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Safety Car in pista nelle fasi iniziali del Gran Premio per un doppio incidente quasi in contemporanea: Isack Hadjar fa tutto da solo perdendo il controllo della sua Red Bull contro un muretto e tocca il muro nel tratto più lento del tracciato, poche centinaia di metri più in là Liam Lawson e Pierre Gasly si toccano al termine del rettilineo più lungo, la Alpine fa un tonneau completo e si ferma in precario equilibrio sulle protezioni: nessun problema fisico per il tre piloti.