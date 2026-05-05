Bisseck: "Contro la Lazio il momento più difficile, ha fatto male. Voglio essere un pilastro dell'Inter"

Dopo l'Aarhus, è passato all'Inter e l'impatto è stato sorprendente, soprattutto per l’accoglienza ricevuta. Il tedesco non dimentica: "Io sono arrivato dalla Danimarca per soli 7 milioni di euro, nessuno mi conosceva, questo è sicuro. Pensavo che i miei compagni sarebbero stati un po’ più 'cattivi' con me". Invece racconta di aver trovato un gruppo che lo ha adottato, aiutandolo a gestire anche i momenti più duri, come l'errore nel match contro la Lazio che gli è costato critiche feroci: "Fa male perché avevo giocato una grande partita, ma alla fine la gente si ricorda solo del fallo di mano. È giusto? Probabilmente sì, è una cosa con cui devi convivere".