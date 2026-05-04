Dalla A di Antonelli alla Z di Zanardi, solo la F di Ferrari è... muta

Charles Leclerc lo ha detto senza mezzi termini a fine gara. Con la sincerità che lo contraddistingue, il monegasco ha infatti ammesso la sua responsabilità sulla "catena" di eventi che nel finale di gara lo ha retrocesso dal quarto all'ottavo posto dell'ordine d'arrivo ma soprattutto ha dichiarato che il terzo gradino del podio (raggiunto nella Sprint) era indifendibile dall'assalto di Piastri negli ultimi giri di gara causa mancanza di passo. Maranello ha portato a Miami aggiornamenti importanti, McLaren però ha fatto ancora meglio, collezionando quattro presenze sul podio stesso contro quella singola delle Rosse. La squadra diretta in pista da Andrea Stella (campione del mondo Costruttori nelle due ultime stagioni proprio ai danni della Ferrari) si candida ora a primo sfidante della Mercedes e - stando ai precedenti degli ultimi anni - con buone possibilità di mettere a dura prova l'attuale supremazia Mercedes. Con un parziale di 48 punti a 20 nel weekend di Miami (45 quelli messi a bilancio da Mercedes), McLaren prende la scia della Ferrari nella classifica generale (110 a 94 per la Rossa), con Mercedes - per ora - lontana, a quota 180. Non solo: con 26 punti a 10 su Leclerc, Norris minaccia ora più da vicino Charles tra i piloti (59 punti a 51).