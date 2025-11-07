Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE LIBERE 1

McLaren subito al top con Norris. Verstappen e le Ferrari si nascondono

Il leader della classifica piloti prevale per ventitré millesimi sul compagno di squadra

di Stefano Gatti
07 Nov 2025 - 17:08
1 di 25
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Uno-due McLaren nel primo e unico turno di prove libere del weekend di San Paolo. Lando Norris simula la qualifica Sprint girando in un minuto, nove secondi e 775 millesimi, staccando di 23 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Finiscono invece inaspettatamente in coda alla classifica Max Verstappen (17esimo) e i due ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton (18esimo e 19esimo), con testacoda finale per il sette volte iridato. Sia l'olandese che i due piloti della Rossa decidono infatti di non simulare la qualifica per la gara breve del sabato.

© Getty Images

© Getty Images

Alle spalle delle McLaren ci sono quindi Nico Hulkenberg (autore del terzo tempo con la Sauber, +0.619), Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.631) e il beniamino di casa Gabriel Bortoleto che chiude la top five con l'altra Sauber a soli dieci millesimi dal suo manager spagnolo. Sesto tempo per George Russell (Mercedes) a 670 millesimi da Norris, mentre il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli chiude la top ten con un tempo a 769 millesimi dalla vetta. Le due Frecce d'Argento sono separate nell'ordine dalla Alpine di Pierre Gasly (terzo l'anno scorso alle spalle di Verstappen e dell'ex compagno di squadra Esteban Ocon), dalla Williams di Carlos Sainz e dalla Racing Bulls di Isack Hadjar.

formula 1
gp brasile
san paolo
prove libere 1
mclaren
top
norris
verstappen
ferrari

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

Addio ad Andrea de Adamich: morto a 84 anni l'ex pilota F1 e volto Mediaset

RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

Dal volante alla telecamera: Andrea de Adamich, un Grand Prix lungo una vita

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva già detto ad agosto: l'indizio

Andrea de Adamich: talento e versatilità, con Alfa Romeo e Ferrari nel cuore

Emozione Antonelli sulla tomba di Senna: "Un luogo speciale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:09
Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia ottiene il pass per il Q2
17:08
McLaren subito al top con Norris. Verstappen e le Ferrari si nascondono
16:52
Tutti in pista a Interlagos
16:40
Sci, CdM: velocisti azzurri in allenamento a Tignes
L'ultima pazzia di Suarez
16:40
L'ultima pazzia di Suarez