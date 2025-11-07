McLaren subito al top con Norris. Verstappen e le Ferrari si nascondono

Uno-due McLaren nel primo e unico turno di prove libere del weekend di San Paolo. Lando Norris simula la qualifica Sprint girando in un minuto, nove secondi e 775 millesimi, staccando di 23 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Finiscono invece inaspettatamente in coda alla classifica Max Verstappen (17esimo) e i due ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton (18esimo e 19esimo), con testacoda finale per il sette volte iridato. Sia l'olandese che i due piloti della Rossa decidono infatti di non simulare la qualifica per la gara breve del sabato.