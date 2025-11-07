McLaren subito al top con Norris. Verstappen e le Ferrari si nascondono

© Getty Images
Il leader della classifica piloti prevale per ventitré millesimi sul compagno di squadradi Stefano Gatti
Uno-due McLaren nel primo e unico turno di prove libere del weekend di San Paolo. Lando Norris simula la qualifica Sprint girando in un minuto, nove secondi e 775 millesimi, staccando di 23 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri. Finiscono invece inaspettatamente in coda alla classifica Max Verstappen (17esimo) e i due ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton (18esimo e 19esimo), con testacoda finale per il sette volte iridato. Sia l'olandese che i due piloti della Rossa decidono infatti di non simulare la qualifica per la gara breve del sabato.
Alle spalle delle McLaren ci sono quindi Nico Hulkenberg (autore del terzo tempo con la Sauber, +0.619), Fernando Alonso con la Aston Martin (+0.631) e il beniamino di casa Gabriel Bortoleto che chiude la top five con l'altra Sauber a soli dieci millesimi dal suo manager spagnolo. Sesto tempo per George Russell (Mercedes) a 670 millesimi da Norris, mentre il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli chiude la top ten con un tempo a 769 millesimi dalla vetta. Le due Frecce d'Argento sono separate nell'ordine dalla Alpine di Pierre Gasly (terzo l'anno scorso alle spalle di Verstappen e dell'ex compagno di squadra Esteban Ocon), dalla Williams di Carlos Sainz e dalla Racing Bulls di Isack Hadjar.