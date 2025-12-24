Logo SportMediaset

Lione: il regalo di Natale è Endrick

Regalo di Natale in lieve anticipo per i tifosi del Lione: è arrivato per 6 mesi il talento classe 2006 di proprietà del Real Madrid Endrick

24 Dic 2025 - 10:19
00:36 

Tramite una nota pubblicata sui propri canali social, il Lione ha ufficializzato l'acquisto di Endrick dal Real Madrid. L'attaccante brasiliano, che in questi primi mesi di stagione ha trovato pochissimo spazio, giocherà fino a fine stagione con la maglia dell'OL, dove si è trasferito in prestito secco. Infatti, non è prevista alcuna opzione di riscatto in favore della squadra di Fonseca, che coprirà il 50% dell'ingaggio del brasiliano. Per questo motivo, al termine dell'annata 2025/26, l'attaccante farà ritorno in Spagna.

