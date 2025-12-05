McLaren, Zak Brown: "Pronti a dare ordini di scuderia per vincere Mondiale"

Brown, intervenuto nel venerdì del weekend conclusivo del campionato, ha chiarito la posizione del team: "Per quanto riguarda gli ordini di scuderia, finché entrambi i piloti hanno la possibilità di vincere il campionato del mondo, cosa che chiaramente hanno ora seduti qui, allora tutto procede come al solito. Sono liberi di correre. Ovviamente, saremo pratici e realistici". Il dirigente ha poi aggiunto che l’approccio potrebbe cambiare nel corso degli eventi: "Se, con l'evolversi del weekend, con l'evolversi della gara, diventasse chiaro che uno dei due ha una possibilità significativamente maggiore dell'altro, allora siamo una squadra che vuole vincere il campionato piloti e correremo di conseguenza, facendo tutto il possibile per portare quel pilota davanti e cercare di vincere la gara".