F1 ad Abu Dhabi, Norris: "Non chiederò ordini di scuderia". Verstappen: "Divertiamoci"

La chiusura, per il britannico, è sugli eventuali ordini di scuderia di McLaren, che vengono subito smentiti: "Non ne abbiamo discusso e onestamente, non penso che li chiederei perché non mi sembrerebbe corretto farlo. Starebbe tutto a Oscar e lo stesso accadrebbe a parti invertite. Sarei disposto ad aiutarlo, se servisse, perché sono fatto così. Se dipendesse da me, non lo chiederei e non voglio chiederlo. Al tempo stesso, se non mi facesse passare e dovesse vincere Max, l'avrebbe meritato e complimenti a lui. Noi ci riproveremmo l'anno prossimo. Cosa apprezzo di Oscar? Il suo atteggiamento, è molto rilassato in ogni situazione e lo ammiro. Mi piacerebbe assomigliargli in questo, ogni pilota ha delle caratteristiche che ammiro. La cosa più importante è andare d'accordo a livello personale, basta poco per rovinare i rapporti, ma io sono sempre andato d'accordo coi miei compagni di squadra. Avere due piloti in lotta per il titolo ha complicato le cose per il team, ma sono felice di come lavoriamo insieme e ci trattiamo sia in pista che fuori".