Ferrari, Leclerc: "Soddisfatto del mio lavoro, ma non dei risultati. Mondiale? Vince Norris"

Il primo round della conferenza stampa che precede il Gp degli Emirati Arabi, ultima fatica della stagione F1, ha come assoluto protagonista Charles Leclerc. Il pilota monegasco riassume così il difficile weekend in Qatar: "Abbiamo un'idea di quello che è successo, avere la soluzione è un'altra storia. Non abbiamo risolto i problemi, chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa perché siamo stati deboli dall'inizio alla fine. C'è qualche idea su cosa cambiare, sicuramente la situazione è stata accentuata dal fatto che il Qatar non fosse adatto alle nostre caratteristiche. Non ci siamo espressi ai livelli che ci competono, alla fine siamo il terzo team e speriamo di tornare a esserlo ad Abu Dhabi".



Leclerc traccia poi un bilancio sulla stagione che sta per concludersi, deludente per Ferrari: "A livello personale sono piuttosto soddisfatto, per quel che mi riguarda è una stagione positiva e ho cercato di migliorare. Purtroppo le mie prestazioni non sono al livello atteso, ci aspettavamo tutt'altro dopo l'anno scorso. Abbiamo reagito bene come team per cercare di dare una svolta, non è stato semplice perché abbiamo portato pochi aggiornamenti per concentrarci sul 2026. Come team abbiamo lavorato bene, ci è mancata la prestazione della vettura. Speriamo che vada meglio l'anno prossimo".