Ferrari, Leclerc: "Soddisfatto del mio lavoro, ma non dei risultati. Mondiale? Vince Norris"

Nella conferenza stampa che precede l'ultima gara stagionale, Charles si esprime sul Mondiale e sulle difficoltà della Ferrari
Il weekend del Qatar è stato un autentico incubo per le Ferrari, che non sono mai state competitive. Nella conferenza stampa che precede il Gp degli Emirati Arabi, Charles Leclerc lo riassume così: "Abbiamo un'idea di quello che è successo, avere la soluzione è un'altra storia. Non abbiamo risolto i problemi, chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa perché siamo stati deboli dall'inizio alla fine". Poi, la previsione sul Mondiale: "Vince Norris".
Il primo round della conferenza stampa che precede il Gp degli Emirati Arabi, ultima fatica della stagione F1, ha come assoluto protagonista Charles Leclerc. Il pilota monegasco riassume così il difficile weekend in Qatar: "Abbiamo un'idea di quello che è successo, avere la soluzione è un'altra storia. Non abbiamo risolto i problemi, chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa perché siamo stati deboli dall'inizio alla fine. C'è qualche idea su cosa cambiare, sicuramente la situazione è stata accentuata dal fatto che il Qatar non fosse adatto alle nostre caratteristiche. Non ci siamo espressi ai livelli che ci competono, alla fine siamo il terzo team e speriamo di tornare a esserlo ad Abu Dhabi".
Leclerc traccia poi un bilancio sulla stagione che sta per concludersi, deludente per Ferrari: "A livello personale sono piuttosto soddisfatto, per quel che mi riguarda è una stagione positiva e ho cercato di migliorare. Purtroppo le mie prestazioni non sono al livello atteso, ci aspettavamo tutt'altro dopo l'anno scorso. Abbiamo reagito bene come team per cercare di dare una svolta, non è stato semplice perché abbiamo portato pochi aggiornamenti per concentrarci sul 2026. Come team abbiamo lavorato bene, ci è mancata la prestazione della vettura. Speriamo che vada meglio l'anno prossimo".
La chiusura è sulla lotta per il titolo: "Chi vince il Mondiale? Non lo so, ho cambiato idea tante volte quest'anno. Prima pensavo che vincesse Oscar, poi che vincesse Max. Credo che trionferà Lando: 12 punti sono un buon vantaggio da difendere in una singola gara. Non so se potremo inserirci tra i duellanti per il titolo e quanto saremo competitivi in questo weekend. Ci aspettiamo che siano fortissime le McLaren e le Red Bull, poi ci saranno le Mercedes e noi. Non approccio questo weekend pensando ai possibili incroci con chi si giocherà il Mondiale. Sta a loro fare il lavoro migliore e vincere il campionato, questo non è un discorso che mi compete".