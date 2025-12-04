Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 ABU DHABI

Ferrari, Leclerc: "Soddisfatto del mio lavoro, ma non dei risultati. Mondiale? Vince Norris"

Nella conferenza stampa che precede l'ultima gara stagionale, Charles si esprime sul Mondiale e sulle difficoltà della Ferrari 

di Redazione
04 Dic 2025 - 13:08
© Getty Images

© Getty Images

Il weekend del Qatar è stato un autentico incubo per le Ferrari, che non sono mai state competitive. Nella conferenza stampa che precede il Gp degli Emirati Arabi, Charles Leclerc lo riassume così: "Abbiamo un'idea di quello che è successo, avere la soluzione è un'altra storia. Non abbiamo risolto i problemi, chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa perché siamo stati deboli dall'inizio alla fine". Poi, la previsione sul Mondiale: "Vince Norris".

Leggi anche

Norris: "Non chiederò ordini di scuderia" Verstappen: "Divertiamoci"

Il primo round della conferenza stampa che precede il Gp degli Emirati Arabi, ultima fatica della stagione F1, ha come assoluto protagonista Charles Leclerc. Il pilota monegasco riassume così il difficile weekend in Qatar: "Abbiamo un'idea di quello che è successo, avere la soluzione è un'altra storia. Non abbiamo risolto i problemi, chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa perché siamo stati deboli dall'inizio alla fine. C'è qualche idea su cosa cambiare, sicuramente la situazione è stata accentuata dal fatto che il Qatar non fosse adatto alle nostre caratteristiche. Non ci siamo espressi ai livelli che ci competono, alla fine siamo il terzo team e speriamo di tornare a esserlo ad Abu Dhabi".

Leclerc traccia poi un bilancio sulla stagione che sta per concludersi, deludente per Ferrari: "A livello personale sono piuttosto soddisfatto, per quel che mi riguarda è una stagione positiva e ho cercato di migliorare. Purtroppo le mie prestazioni non sono al livello atteso, ci aspettavamo tutt'altro dopo l'anno scorso. Abbiamo reagito bene come team per cercare di dare una svolta, non è stato semplice perché abbiamo portato pochi aggiornamenti per concentrarci sul 2026. Come team abbiamo lavorato bene, ci è mancata la prestazione della vettura. Speriamo che vada meglio l'anno prossimo".

Leggi anche

Antonelli: “Deluso dalle minacce, ma nessun timore in pista. Penso a fare il meglio per me”

La chiusura è sulla lotta per il titolo: "Chi vince il Mondiale? Non lo so, ho cambiato idea tante volte quest'anno. Prima pensavo che vincesse Oscar, poi che vincesse Max. Credo che trionferà Lando: 12 punti sono un buon vantaggio da difendere in una singola gara. Non so se potremo inserirci tra i duellanti per il titolo e quanto saremo competitivi in questo weekend. Ci aspettiamo che siano fortissime le McLaren e le Red Bull, poi ci saranno le Mercedes e noi. Non approccio questo weekend pensando ai possibili incroci con chi si giocherà il Mondiale. Sta a loro fare il lavoro migliore e vincere il campionato, questo non è un discorso che mi compete".

f1
gp abu dhabi
charles leclerc
ferrari

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Kimi e la perdita... dell'innocenza: rabbia social dopo il passo falso finale di Losail

Minacce di morte per Kimi Antonelli, la Mercedes invia il dossier alla FIA

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

Montezemolo attacca la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

DICH MONTEZEMOLO SU F1 DICH

Montezemolo: "Spero sia un anno importante per la Ferrari"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:38
Ciclismo: a Padru in Sardegna tappa della Nazionale di Downhill
13:35
Spagna favorita assoluta. E l'Italia? Ecco la percentuale di vittoria per chi arriva dai playoff
13:35
Modric a cuore aperto: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"
13:34
Chiesa salva il Liverpool al 94': rincorsa e intervento da difensore vero
13:30
La rivelazione di De Zerbi: "Inter? Nessun contatto in estate"