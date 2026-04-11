Max Verstappen, un futuro in Ferrari? L'indiscrezione dall'Olanda

Il momento di crisi profonda in casa Red Bull sta alimentando scenari di mercato che fino a pochi mesi fa sembravano impensabili. Tra regolamenti tecnici non graditi e una monoposto poco competitiva, il futuro di Max Verstappen appare per la prima volta incerto, sospeso tra la minaccia del ritiro e un possibile clamoroso cambio di sedile.

L’incubo RB22 e la minaccia del ritiro

L'inizio della stagione 2026 si è trasformato in un calvario per il campione olandese, che ha trovato nelle nuove regole tecniche un ostacolo insormontabile al suo stile di guida. Verstappen è stato durissimo nei confronti della sua Red Bull, definendola senza giri di parole "inguidabile". Lo scontento è sfociato in uno sfogo dopo Suzuka che ha gelato il paddock: Max ha infatti ventilato l'ipotesi di abbandonare la Formula 1 poiché, con l'attuale corso regolamentare. Nonostante i tentativi della Federazione di correggere la gestione dell'energia per migliorare le prestazioni, resta il dubbio se questi interventi basteranno a restituire al pilota il piacere della sfida in pista.

La clausola e le ombre dei top team

Erik Van Haren, giornalista molto vicino all'entourage del pilota, ha spiegato al De Telegraaf che la pazienza di Max ha un limite: "Potrei immaginare che Max potrebbe iniziare a guardarsi attorno, qualora la Red Bull non riuscisse a trovare una soluzione ai suoi problemi. Ad un certo punto potrebbe arrivare la classica goccia che fa traboccare il vaso". Con una clausola contrattuale che gli permetterebbe di liberarsi a fine 2026, si apre un'asta internazionale. Se la McLaren appare in vantaggio grazie alla presenza di Lambiase e al rispetto reciproco con Zak Brown, Van Haren avverte che la partita è apertissima: "Anche Mercedes e Ferrari terranno sicuramente d'occhio la situazione di Verstappen"