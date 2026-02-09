MotoGP, Martin in Thailandia per i test

09 Feb 2026 - 18:35
© IPA

© IPA

Buone notizie per Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia si è sottoposto oggi a una visita di controllo alla mano sinistra e alla clavicola destra, presso l’Hospital Ruber Internacional di Madrid. L’esito della visita è stato positivo e il campione del mondo 2024 ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare a Buriram, in Thailandia, settimana prossima, per prendere parte ai test ufficiali della MotoGP. Martin dovrà comunque essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica per scendere in pista.

martin
aprilia
motogp

