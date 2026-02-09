MotoGP, Martin in Thailandia per i test

Buone notizie per Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia si è sottoposto oggi a una visita di controllo alla mano sinistra e alla clavicola destra, presso l’Hospital Ruber Internacional di Madrid. L’esito della visita è stato positivo e il campione del mondo 2024 ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare a Buriram, in Thailandia, settimana prossima, per prendere parte ai test ufficiali della MotoGP. Martin dovrà comunque essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica per scendere in pista.