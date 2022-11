Libere F1, Verstappen: "Soddisfatto del lavoro, è andata bene". Hamilton: "Qui siamo competitivi"

f1 abu dhabi

L'olandese, oggi a mezzo servizio dopo aver lasciato il sedile a Lawson in FP1, si è detto soddisfatto della giornata di Yas Marina

F1, l'ultimo weekend ad Abu Dhabi



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le libere F1 ad Abu Dhabi portano la firma di Max Verstappen che, dopo aver lasciato il sedile a Liam Lawson al mattino, si riprende la Red Bull portandola in testa alla classifica cronometrica della giornata. Per l'olandese due volte iridato una giornata positiva nonostante il "mezzo servizio": "La macchina è andata molto bene, ho preso una finestra buona e mantenendo la calma non ho avuto alcun problema. Abbiamo provato alcune cose e siamo andati abbastanza bene, sono piuttosto contento e soddisfatto del lavoro di oggi".

RUSSELL: "DOBBIAMO LAVORARE"

Secondo tempo invece per George Russell, vincitore dell'ultimo appuntamento carioca della F1: "È stata una giornata molto forte, ma penso che la Red Bull abbia più velocità di noi. Sul giro singolo hanno due decimi di vantaggio, sul long run forse di più. Dobbiamo lavorare in vista di domani, ma rispetto alla Ferrari siamo avanti. Sono contento che siamo molto vicini alla Red Bull".

HAMILTON: "SIAMO COMPETITIVI"

Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, col britannico che ad Abu Dhabi ha l'ultima occasione per non concludere la stagione senza successi: "Le libere 1 sono andate piuttosto bene, le libere 2 invece ci hanno fatto mettere fuori dal bilanciamento ideale e abbiamo fatto dei cambiamenti che non sono stati giusti. Ho sofferto di sottosterzo e sovrasterzo, abbiamo capito i nostri limiti e stasera faremo degli ulteriori cambiamenti. Siamo abbastanza competitivi e speriamo di poterci divertire domenica".

PEREZ: "IL PASSO C'È"

Alle spalle del "Re Nero" c'è l'altra Red Bull di Sergio Perez, che col quinto tempo della giornata spera di poter lottare al meglio domenica per staccare Leclerc al secondo posto della generale per laurearsi vicecampione del Mondo: "Oggi è andata bene, due sessioni molto differenti tra mattina e pomeriggio. Abbiamo studiato varie opzioni per il bilanciamento della monoposto e abbiamo raccolto tanti dati per domani e per domenica. Penso di aver trovato il ritmo, stamattina è stato complicato per via delle temperature, mentre nel pomeriggio è andata meglio e la macchina è sembrata competitiva nel passo gara. Dobbiamo cercare il tempo per la qualifica, analizzeremo i dati per capire cosa fare. Domani vedremo cosa potremo fare in termini di passo gara".