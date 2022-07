Libere 1 Spielberg: Verstappen batte Leclerc; 3. Russell; 4. Perez. Sainz solo 7.

PROVE LIBERE 1

È del leader delle classifica generale il miglior tempo nel turno di prive libere che apre il programma dell'undicesima tappa del Mondiale.

Max Verstappen timbra il miglior tempo nel primo turno di prove del Gran Premio d'Austria, poi si dedica con largo anticipo sul resto del gruppo alla simulazione del passo-gara. Seconda prestazione per Charles Leclerc che chiude a 255 millesimi dal campione in carica e precede George Russell (+0.400) con una Mercedes che conferma i recenti passi avanti. Solo nel finale Sergio Perez riesce ad infilarsi tra lo stesso Russell e Lewis Hamilton, mentre bisogna scendere fino alla settima casella per trovare Carlos Sainz, preceduto da Kevin Magnussen e staccato di 737 millesimi dalla vetta. © Getty Images

Deciso a rifarsi del mzzo passo falso di Silverstone (senza che peraltro la concorenza rossa ne abbia approfittato più di tanto), Verstappen "prova" la caccia alla pole position che si assegna già di venerdì pomeriggio, causa Sprint Race in programma di sabato. Il campione in carica chiude il primo turno di prove libere con un vantaggio limitato ma piuttosto significativo (255 millesimi sono un buon bottino sul un circuito "mickey mouse" come quello di Spielberg) nei confronti di Leclerc. Da parte sua, il monegasco alza subito l'asticella nei confronti della concorrenza interna, come dimostra il mezzo secondo praticamente pieno che lo separa nel ranking da compagno di squadra, vincitore del recentissimo GP d'Inghilterra. Tra i due ferraristi ci sono le Mercedes di Russell ed Hamilton - a loro volta separate dalla Red Bull di Perez - e la Haas powered by Maranello di Kevin Magnussen, sesto a 663 millesimi da Verstappen. Sainz precede il connazionale Fernando Alonso (+0.798 millesimi), l'altra Haas di un rinvigorito (dal primo piazzamento in zona punti a Silverstone) Mick Schumacher e Yuki Tsunoda a sigillare la prima top ten del weekend che segna la conclusione della prima metà del Mondiale.

© Getty Images

Il giapponese di Alpha Tauri è l'ultimo dei suoi colleghi a rimanere (+0.994) nello stesso secondo di Verstappen. Non ci riesce il suo compagno di squadra(insieme a Monza) del suo team e naturalmente della Red Bull stessa. Partenza "falsa" anche per Alfa Romeo Sauber:, quest'ultimo al rientro (immediato) dopo lo spaventoso incidente al primo via del GP d'Inghilterra.: Daniel Ricciardo non va oltre la diciassettesima performance,, causa stop a bordo pista ad inizio sessione, con tanto di bandiera rossa, poi replicata a causa del distacco di un elemento di un cordolo, sollevato e toolto dalla sua sede dal passaggio di una delle due Ferrari.