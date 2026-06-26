Antonelli si conferma a Spielberg davanti alle McLaren, Ferrari con l'affanno

Percorso netto di Kimi Antonelli nel venerdì del Gran Premio d'Austria. Dopo aver prevalso sul compagno di squadra George Russell nel primo turno di prove libere dell'ora di pranzo, il leder del Mondiale si ripete nelle FP2 del tardo pomeriggio davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Kimi hiude il suo time attack in un minuto, sette secondi e 14 millesimi, staccando di 237 millesimi Piastri e di 325 il campione del mondo in carica Norris. Al volante di una Red Bull profondamente rivisitata, Max Verstappen ripete il quarto tempo del primo turno ad oltre mezzo secondo (550 millesimi) da AKA e lo stesso fa Lewis Hamilton, nuovamente quinto a 597 millesimi. Arretra invece Russell che chiude solo sesto a 623 millesimi dal suo sempre più scomodo compagno di squadra italiano. Ottavo tempo alle spalle di Isack Hadjar (Red Bull, +0.744) per Charles Leclerc che aveva saltato il primo turno per far posto al pilota Ferrari Academy Dino Beganovic. Per Leclerc il ritardo da Antonelli ammonta ad 841 millesimi. Un avvio di weekend al di sotto delle attese insomma da parte delle Rosse, in termini di time attack ma soprattutto di ritmo sulla distanza. Liam Lawson e Gabriel Bortoleto - come Leclerc assenti nelle FP1 - chiudono la top ten rispettivamente con Racing Bulls e Audi, ad oltre un secondo e due decimi dalla vetta.