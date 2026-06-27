Ronaldo 'convoca' Georgina: la compagna di CR7 a pochi passi dal ritiro del Portogallo

27 Giu 2026 - 10:26
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Tornato a segnare contro l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo ha intenzione di proseguire nel suo ruolino stellare per spegnere ogni polemica sul suo conto. Per farlo l'ex Juventus ha 'convocato' anche la sua Georgina, atterrata in Florida insieme ai figli. La modella, scrive il Corriere della Sera, sta facendo base a Palm Beach, poco distante dal ritiro del Portogallo. 

Georgina Rodriguez sorprende tutti con il nuovo look: si è fatta bionda

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© ipa | Georgina Rodriguez
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