Ronaldo 'convoca' Georgina: la compagna di CR7 a pochi passi dal ritiro del Portogallo

Tornato a segnare contro l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo ha intenzione di proseguire nel suo ruolino stellare per spegnere ogni polemica sul suo conto. Per farlo l'ex Juventus ha 'convocato' anche la sua Georgina, atterrata in Florida insieme ai figli. La modella, scrive il Corriere della Sera, sta facendo base a Palm Beach, poco distante dal ritiro del Portogallo.