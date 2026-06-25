Ferrari, Hamilton predica calma: "Ora ho la macchina che voglio ma non penso al Mondiale"

Poi l'ex Mercedes si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "È davvero pazzesco vedere come la gente ha ribaltato le proprie opinioni rispetto alle cose che diceva prima. Però per quello che riguarda il campionato non lascio che questo mi disturbi. Sono già stato in questa situazione e so cosa devo fare, la strada è molto lunga. È fantastico avere una macchina che finalmente ha le cose che avevo chiesto. Stiamo lavorando tutti uniti, sono orgoglioso del team".