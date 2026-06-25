Ferrari, Hamilton predica calma: "Ora ho la macchina che voglio ma non penso al Mondiale"

Kim Kardashian illumina la Formula 1 Montecarlo: body trasparente e cuffie Ferrari
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
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Dopo il primo, grande, successo con la Ferrari al Montmelo Lewis Hamilton predica calma in vista del weekend in Austria. Vietato pensare al campionato nonostante i 'soli' 41 punti che separano il britannico dal leader della classifica Kimi Antonelli. "Non arriviamo a questa tappa in Austria pensando al campionato, pensiamo a questo fine settimane per eseguire tutto nel miglior modo possibile - le parole di Hamilton -. Bisogna mantenere la calma, tenere i piedi per terra e continuare a fare le cose nel modo giusto. A eseguire tutto bene perché non ci sono scorciatoie verso il successo".
Poi l'ex Mercedes si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "È davvero pazzesco vedere come la gente ha ribaltato le proprie opinioni rispetto alle cose che diceva prima. Però per quello che riguarda il campionato non lascio che questo mi disturbi. Sono già stato in questa situazione e so cosa devo fare, la strada è molto lunga. È fantastico avere una macchina che finalmente ha le cose che avevo chiesto. Stiamo lavorando tutti uniti, sono orgoglioso del team".
© Getty Images | Kim Kardashian a Montecarlo
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