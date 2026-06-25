FORMULA 1

Antonelli: "La F1 è una bolla, cerco normalità. Io in testa? All'Italia manca da tanto un campione..."

Kimi si racconta prima del Gp d'Austria: "Sto simpatico a tutti? Cerco solo di essere me stesso e di dire la verità"

25 Giu 2026 - 09:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

A tre giorni dal Gran Premio d'Austria, Kimi Antonelli si racconta a La Repubblica. Nelle sue parole, la voglia di restare davanti a tutti nella classifica piloti della Formula 1, ma anche il desiderio di normalità una volta lontano dalla pista. 

Certo, il 19enne bolognese è ormai tra i simboli sportivi del nostro Paese: "So che ci sono aspettative alte, sono onorato di rappresentare l'Italia ed è bello salire col tricolore sul gradino più alto del podio. Cercherò di ripetermi perché all'Italia manca da tanto un pilota che vince il campionato e mi piacerebbe essere il prossimo".

Sempre coi valori insegnati da papà Marco e dalla famiglia: "Restare coi piedi per terra, umile, autentico. La Formula 1 è bellissima, ma è come stare dentro una bolla lontana da tutto e da tutti".

Sensazioni che ritrova quando torna a casa: "Rientrare mi serve a fare la vita di un ragazzo normale. Lo sport agonistico ti fa maturare in fretta, lavori con gente più grande, devi rispettare standard e regole, avere disciplina. Continuo a divertirmi con i miei amici però mi accorgo di essere diverso. Penso in un modo diverso e senso la distanza. Per accorciarla, cerco di comportarmi come un ragazzino", sottolinea il pilota della Mercedes. 

Perché Kimi sta simpatico a tutti? "È una domanda che mi faccio anche io. Forse perché cerco di essere me stesso? Sono uno che dice la verità, non mi vedo diversamente da così e credo che questo faccia piacere e si vede da fuori".

DITE LA VOSTRA

Antonelli o Ferrari: chi tifate nel Mondiale di Formula 1?

Kimi Antonelli
Ferrari
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
formula 1
kimi antonelli
mercedes

Ultimi video

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

I più visti di Formula 1

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Formula 1, GP di Barcellona: le foto della gara

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

 verstappen

Verstappen è arrivato al limite e tuona: "Se bloccano il cambio regole lascio la Formula 1"

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
Terremoto in Venezuela: trema lo stadio di Universitario Caracas
10:42
Terremoto in Venezuela: trema lo stadio di Universitario Caracas
10:41
F1, a Monza si prepara la seconda fase dei lavori di ammodernamento
Mario Gila
10:38
Gila-Napoli, trattativa complicata: l’Atalanta può chiudere subito
Il figlio di Neymar bloccato perché è biondo
10:37
Il figlio di Neymar bloccato perché è biondo
Jurgen Klopp 
10:36
Klopp: "Undav? Non sapevo neanche che fosse tedesco, ho cercato su Google"