Antonelli detta il ritmo a Spielberg, Russell insegue. Hamilton chiude la top five

Pierre Gasly sigla il quindicesimo tempo davanti al rookie giapponese Auymu Iwasa (Racing Bulls per Liam Lawson) e ad Alexander Albon con la Williams, alle cui spalle ci sono quattro rookies in sequenza: l'estone Paul Aron (Audi per Gabriel Bortoleto), l'inglese Luke Browning sulla Williams di Carlos Sainz, l'altro giapponese Ryo Hirakawa sulla Haas di Esteban Ocon e lo statunitense Jak Crawford sulla Aston Martin di Lance Stroll. Dietro al già citato Perez (ventunesimo) c'è solo Fernando Alonso, ad oltre tre secondi e mezzo da Antonelli con una Aston Martin sempre più fanalino di coda del grutppo.