Antonelli detta il ritmo a Spielberg, Russell insegue. Hamilton chiude la top five
Lo svedese Beganovic "scalda" la SF-26 di Leclerc e sigla il nono tempodi Stefano Gatti
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Uno-due Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Austria. Prima di dedicarsi - come il resto del gruppo - alla simulazione del passo-gara, i due piloti delle Frecce d'Argento mettono già le cose in chiaro circa le loro intenzioni per il resto del fine settimana di Spielberg. Kimi Antonelli fissa la prima asticella del weekend con il tempo di un minuto, sette secondi e 796 millesimi, prevalendo per quaranta millesimi sul compagno di squadra George Russell. Mercedes anche nella terza casella del ranking con la power unit montata sulla McLaren di Oscar Piastri che si ferma a 117 millesimi del leader della classifica generale.
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Quarto tempo per Max Verstappen (recordman di vittorie a Spielberg: cinque) a 281 millesimi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton sigilla la top five con la migliore delle Ferrari ma ad oltre mezzo secondo (665 millesimi) da Antonelli. Alle spalle del recente vincitore del Gran Premio di Barcellona-Catalunya c'è la Racing Bulls del rookie inglese Arvid Lindblad, seguito dalla McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris e dalla Alpine di Franco Colapinto.
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Nono tempo per lo svedese Dino Beganovic, limitatamente alle FP1 al volante della SF-26 che già dal secondo turno del tardo pomeriggio tornerà nelle mani del legittimo proprietario Charles Leclerc. Buona la prova del pilota Ferrari Academy che chiude ad un secondo e 258 millesimi dalla vetta. Insieme a Beganovic, in pista da a Spielberg altri cinque piloti di riserva. Casella finale della classifica per Oliver Bearman con la Haas spinta dalla power unit Ferrari.
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Nico Hulkenberg apre la seconda metà della classifica, seguito da Isack Hadjar che a causa di problemi tecnici riesce a prendere parte solo alla seconda metà del turno. Tredicesimo tempo per Valtteri Bottas che per una volta riesce a fare meglio - in casa Cadillac - del compagno di squadra Sergio Perez, autore del penultimo tempo e (fermo in pista) "responsabile" della bandiera rossa che chiude le prove con poco più di un minuto allo scadere dei sessanta minuti di prove.
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Pierre Gasly sigla il quindicesimo tempo davanti al rookie giapponese Auymu Iwasa (Racing Bulls per Liam Lawson) e ad Alexander Albon con la Williams, alle cui spalle ci sono quattro rookies in sequenza: l'estone Paul Aron (Audi per Gabriel Bortoleto), l'inglese Luke Browning sulla Williams di Carlos Sainz, l'altro giapponese Ryo Hirakawa sulla Haas di Esteban Ocon e lo statunitense Jak Crawford sulla Aston Martin di Lance Stroll. Dietro al già citato Perez (ventunesimo) c'è solo Fernando Alonso, ad oltre tre secondi e mezzo da Antonelli con una Aston Martin sempre più fanalino di coda del grutppo.