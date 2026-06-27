Uruguay, Bielsa sconsolato: "Al calcio uruguaiano non lascio niente"

"Cosa lascio al calcio uruguaiano? Niente, perché qualsiasi contributo un allenatore possa dare al calcio di un paese dopo tre anni di lavoro non si concretizza se non si ottengono risultati. Il quarto posto nelle qualificazioni Mondiali non contava molto, e nemmeno il terzo posto in Copa America". E' sconsolato il ct dell'Uruguay Marcelo Bielsa dopo l'eliminazione dal Mondiale della Celeste, battuta 1-0 dalla Spagna e fuori dal torneo dopo aver raccolto appena due punti in tre partite, frutto dei pareggi con Arabia Saudita e Capo Verde. "Penso che meritassimo di conquistare sette punti nelle tre partite, ma ce ne andiamo con soli due - ha aggiunto - Il mio è un mandato che non lascia traccia". Il contratto di Bielsa è in scadenza a fine Mondiale. L'Uruguay, 19° nel ranking Fifa, è finora la squadra più alta nel ranking ad essere eliminata dalla Coppa del Mondo.