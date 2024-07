Libere 1 Spa, Verstappen sigla il miglior tempo: Leclerc sesto, Sainz nono

FORMULA 1

L’olandese sigla un 1’43”372 nelle prime libere del GP del Belgio, davanti a Piasti e Albon: bene Mercedes, più attardate le Ferrari e Norris

© Getty Images Si apre con il miglior tempo di Max Verstappen nelle prove libere 1 il weekend del Gran Premio del Belgio: il pilota Red Bull, che in gara sarà penalizzato di dieci posizioni per il cambio del motore, ha fermato il cronometro sull’1’43”372 sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, mettendosi alle spalle Piastri su McLaren (+0.531) e Albon su Williams (+0.727). L’olandese impressiona anche sul passo gara, mentre la Ferrari fa più fatica: Leclerc sesto (+0.934) e nono Sainz (+1.202). Solo ottavo Norris (+1.043).

Vedi anche Formula 1 F1, Sainz: "Per il 2025 voglio una macchina da titolo" Dopo la doppietta centrata nel GP di Ungheria, la McLaren si presenta a Spa con il secondo tempo di Piastri nella prima sessione di prove libere (+0.531) e con l’ottavo tempo di Norris (+1.043). A stampare un 1’43”372 è Verstappen, autore così del miglior crono, con le Ferrari che hanno registrato invece il sesto tempo con Leclerc (+0.934) e il nono con Sainz (+1.202). Non male il passo gara della Mercedes, che sul tempo secco riesce invece a registrare il quarto crono con Russell (+0.853) e il quinto con Hamilton (+0.907): il vincitore di Silverstone si è lamentato però del ritorno del bouncing sulla sua monoposto. Solo settimo Perez (+0.957 rispetto al compagno di squadra), mentre impressiona Albon: il thailandese della Williams ha realizzato il terzo tempo, con solo 0.727 di ritardo da Verstappen. Completa la top 10 della sessione Stroll su Aston Martin, a +1.327 dall’olandese.

Ad aprire la seconda pagina dei tempi è l’Alpine di Gasly (+1.461), seguito poi dall’Aston Martin di Alonso (+1.549) e dalla VISA Cash App Racing Bulls di Ricciardo (+1.578). Quattordicesimo tempo per Bottas sulla Stake F1 Sauber (+1.783), davanti alla Williams di Sergeant (+1.939) e all’altra VISA Cash App Racing Bulls di Tsunoda (+2.192). La diciassettesima e la diciottesima piazza sono per le due Haas di Hulkenberg (+2.273) e Magnussen (+2.440), mentre a siglare l’ultimo tempo di queste prime prove libere in Belgio è la Stake F1 Sauber di Zhou (+2.623). Nessun crono invece per Ocon e la sua Alpine, in fondo alla classifica.

MAX PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI

Max Verstappen, leader del campionato del mondo, ha effettuato una sostituzione del motore e dovrà scontare quindi una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di domenica. La Red Bull ha installato un quinto motore a combustione interna sulla vettura del campione del mondo in carica, oltre i quattro consentiti a stagione. Questa modifica gli varrà una penalità sulla griglia di partenza del GP, secondo le norme in vigore.

Vedi anche Formula 1 Sempre più... difficile: Verstappen in penalità a Spa-Francorchamps