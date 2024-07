F1, Sainz: "Per il 2025 voglio una macchina da titolo"

FORMULA 1

Lo spagnolo parla alla vigilia del Gp del Belgio: "È la mia prima opzione. Correrò ogni gara al massimo"

© Getty Images Tra i protagonisti in conferenza stampa alla vigilia del Gp del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, c'è Carlos Sainz, che parla di presente e futuro: "Correrò ogni gara al massimo, come se fosse l'ultima. Per il 2025 la mia prima opzione è una macchina da titolo, altrimenti sceglierò il progetto migliore. Il ritorno di Binotto? Può solo fare bene all'ambiente. Spa ricorda Silverstone, dove per noi è stata dura".

Tappa numero 14 del Mondiale di Formula 1: si corre in Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps. Una pista che potrebbe dare problemi alla Ferrari, stando al paragone che fa Carlos Sainz in conferenza stampa: "Ci riporta a Silverstone, dove per noi non è stata facile. Vedremo come andrà, sarà utile per capire se siamo vicini a Red Bull e McLaren che quando volano sono più veloci di noi di 3-4 decimi". L'altro grande argomento sul piatto è il 2025: "Il mio futuro è ancora oggetto di discussione, ci sono tanti cambiamenti che incideranno su team e piloti. Mi sto muovendo, ma senza dare indizi". Un'indicazione sui suoi obiettivi per la prossima stagione, però, li dà eccome: "La mia opzione migliore è una macchina da titolo, questa è la mia priorità. Altrimenti, sceglierò il progetto più interessante".

Spazio anche alle undici gare rimaste in Ferrari prima dell'addio alla Rossa: "Credo di avere del potenziale e di essermi espresso a buon livello. Darà il massimo in ogni gara, come se fosse l'ultima: sono grato e riconoscente per dove sono. Questa finora è stata una stagione di alti e bassi, all'inizio la macchina era competitiva, poi non sono riuscito ad esprimermi al massimo senza avere certezze sul futuro".

Infine, una battuta sul ritorno in Formula 1 di Binotto, a capo del progetto Audi che debutterà nel 2026: "Non sono aggiornato su tutto, ma il suo ritorno è importante per l'ambiente, ha esperienza per fare bene all'Audi e gli auguro il meglio".