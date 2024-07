Sempre più... difficile: Verstappen in penalità a Spa-Francorchamps

© Getty Images

Piove sul bagnato ma potrebbe andare peggio. Max Verstappen è destinato a scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio per la sostituzione della componente termica della power unit della sua Red Bull, peraltro prevista. A ruote ferme, Il timing (studiato, appunto) dell'operazione permette al tre volte iridato di limitare i danni, in quando il tracciato di Spa-Francorchamps è uno di quelli che - per le sue caratteristiche - agevola maggiormente i sorpassi. D'altra parte già nel recente Verstappen e la Red Bull erano andati in penalità nel Gran Premio del Belgio, senza che questo impedisse al binomio di rimontare nel giro di pochi passaggi dal via. È accaduto nel 2020 (cinque posizioni), nel 2022 (dieci) e anche l'anno scorso (di nuovo cinque). Nelle due ultime occasioni Max è poi riuscito ugualmente a vincere il GP. Certo, lo scenario quest'anno è diverso... Ipotizzando che ottenga uno dei migliori tempi in qualifica, al via Verstappen potrebbe riuscire a parcheggiare la sua Red Bull appena oltre metà schieramento. Al netto naturalmente di imprevisti e senza dimenticare (come scritto poco sopra) che non tanto rimontare quanto poi duellare con le McLaren è una missione sempre meno agevole.