Lewis Hamilton e la Mercedes, decimo anniversario: "All'attacco insieme , sarà una stagione eccitante"

FORMULA 1

Il sette volte iridato è tornato a parlare in pubblico due mesi abbondanti dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha assegnato il titolo al suo rivale Verstappen.

di

Stefano Gatti

Lo avevamo lasciato lo scorso 12 dicembre rabbuiato ed arrabbiato a Yas Marina. Lo abbiamo ritrovato sorridente, carico al punto giusto e grintoso, pronto a calarsi nell'abitacolo della nuova W13 per provare ad andare alla caccia del titolo numero otto. Un traguardo oltremodo significativo per Lewis Hamilton: perché farebbe di lui il pilota più vincente in assoluto della storia (staccando Michael Schumacher) e perché nel 2022 la Formula Uno entra in una nuova era.

"Non ho mai detto che mi sarei ritirato. Per me è un privilegio lavorare con questa squadra. Abbiamo attraversato un periodo difficile. Ho avvertito la necessità di fare un passo indietro, di trascorrere un po' di tempo con la mia famiglia. Poi ho deciso di tornare all'attacco con il mio team. Questa sarà una stagione eccitante. Avere in squadra un giovane talento come Russell è molto importante. Penso che saremo in grado di collaborare molto bene. Lo conosco da molto tempo, abbiamo già lavorato insieme, visto che lui fa già da diversi anni parte del team. Certo, ora saremo anche avversari in pista! Vederlo alla factory alle prese con il seat fitting mi ha ricordato di quando lo avevo fatto io. Ho pensato a quando lo avevo fatto io e mi sembra strano che siano già passati dieci anni. Quanto ai nostri obiettivi... è prematuro dichiararli: abbiamo vinto per otto anni di fila, proviamoci ancora!"