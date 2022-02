Hamilton: "Mai pensato davvero di ritirarmi". Wolff: "Si riparte da zero"

FORMULA 1

Dopo la presentazione statica, subito lo shakedown in pista a Silverstone, con Russell per primo al volante.

di

Stefano Gatti

Dopo due anni in nero, Mercedes torna con la nuova W13 a schierare le Frecce d'Argento. La monoposto che Lewis Hamilton e George Russell poteranno in pista nel Mondiale è stata presentata a Silverstone, subito prima di scendere in pista con il giovane pilota di King's Lynn (24 anni compiti tre giorni fa), prodotto del vivaio Mercedes e promosso in prima squadra dopo tre anni alla Williams. Per Hamilton si tratta invece della decima stagione con il team di Brackley e la mission "obbligata" è quella di prendersi la rivincita dopo il controverso epilogo della scorsa stagione. Mercedes svela la sua arma per il riscatto

























































Oltre che per conoscere forme e look della nuova W13 (che torna appunto Freccia d'Argento ma conserva un tocco di rosso in omaggio ad INEOS), c'era molta curiosità sul ritorno in scena di Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha confermato di essere di nuovo pronto - dopo un periodo di stacco - a andare a caccia del suo ottavo titolo e di essere pronto a collaborare con il suo nuovo compagno di squadra Russell nella caccia della Mercedes al nono titolo Costruttori consecutivo. Toto Wolff ha da parte sua dichiarato che quest'anno si riparte da zero, in tutti i sensi ma che il team ha messo alle spalle il controverso epilogo del Mondiale 2021 e lo ha fatto con piena soddisfazione, dopo la recentissima decisione della FIA e del suo presidente Mohammed Ben Sulayem di silurare Michael Masi. Terminata la cerimonia di svelamento (alla quale hanno preso attivamente parte le giovani promesse del vivaio Mercedes), la W13 è stata trasferita nei box per poter scendere in pista per il tradizionale shakedown.

GEORGE RUSSELL

"Conosco bene gli uomini del team da sei-sette anni. Lewis poi era il mio supereroe ed ora eccomi qui, a lavorare al suo fianco. Anche se poi ho già lavorato insieme a lui quando ero pilota collaudatore. Quest'anno ci sono tante novità ed ho tanto da imparare da lui, anche perché tra la gara d'esordio e l'ultima le monoposto cambieranno moltissimo".

TOTO WOLFF

"Da quando il lavoro sulla W13 è iniziato, ho visto un entusiasmo tra i nostri uomini come mai prima, grazie alle possibilità offerte da un nuovo reglamento tecnico. Negli ultimi giorni dello scorso anno il livello della passione è cresciuto ancora: non solo tra gli ingegneri ma tra tutto il personale delle nostre basi di Brackley e Brixworth e ci siamo resi conto che l'impresa è alla nostra portata. Ci siamo trovati molto bene in occasione dell'ultimo importante cambio di regolamenti, quello che ci ha portati nell'era ibrida, e poi anche quando - nel 2017 - siamo passati da macchine strette a macchine più larghe. Il messaggio però deve essere chiaro: si riparte da zero, il passato non garantisce successi futuri e non assegna punti. Non sappiamo se abbiamo fatto tutte le cose giuste ma possiamo contare sui nostri uonini, sulla nostra cultura, sulle noistre strutture e sulla nostra mentalità vincente".

"Non ho mai visto Hamilton così motivato. È il miglior pilota in assoluto ed al suo fianco ora c'è il pilota più promettente della sua generazione. Non ho dubbi che insieme possano creare una collaborazione essenziale per sviluppare la macchina, pur nello scenario di una sana competizione interna, in grado di motivare ulteriormente loro stessi e l'intera squadra. Quanto a Russell, sta familiarizzando con il suo nuovo ruolo. So che ha trascorso l'inverno curando la sua preparazione fisica e l'ho visto nella factory, a lavorare al simulatore e con i suoi ingegneri. Questa è da molto te,po ormai casa sua e quindi la sua promozione al ruolo di pilota titolare è stata molto dolce".

