Ferrari, Vasseur fiducioso in vista di Silverstone: "Sfruttiamo lo slancio positivo dell'Austria"

Lo stesso Hamilton si è detto pronto a esordire con la Ferrari su quella che è a tutti gli effetti la pista di casa. Un appuntamento che Lewis non vede l'ora di affrontare, con la consapevolezza di conoscere meglio l'auto. "Silverstone è da sempre molto più di un circuito per me. Qui ho vissuto alcuni dei momenti più indimenticabili della mia carriera, con il pubblico sempre al mio fianco. Arrivare qui per la prima volta con la tuta Ferrari è qualcosa di davvero speciale - ha sottolineato Hamilton -. Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia su questa pista, e per me adesso è molto importante scrivere questo capitolo insieme a Ferrari. Sono orgoglioso di vestirmi di rosso qui, e non vedo l'ora di provare di nuovo quell'energia incredibile che solo il pubblico di Silverstone sa dare".