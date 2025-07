Formula 1, Leclerc: "I podi danno fiducia, speriamo sia il weekend giusto per vincere a Silverstone"

LA CONFERENZA

Un podio che dà fiducia. Charles Leclerc e la Ferrari lasciano Spielberg con ottimismo e arrivano con tante speranze in Gran Bretagna, a Silverstone, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il monegasco, in conferenza stampa, alza l'asticella: "Siamo piuttosto soddisfatti perché miglioriamo gara dopo gara. Non siamo totalmente felici, però, perché vogliamo vincere. Spero di avere una possibilità qui e che questo weekend sia quello giusto". Un commento anche sulla prima parte di stagione: "È stata più dura di quanto ci aspettassimo, abbiamo cominciato sperando di ripartire da dove avevamo chiuso, ora però stiamo ritrovando la strada. Aspettiamo altri aggiornamenti sperando che possano aiutarci a colmare il gap e ad avere una seconda parte del Mondiale più radiosa".



Inevitabile che Silverstone sia una tappa molto attesa per gli inglesi. Lando Norris, in lotta per il Mondiale con la McLaren, si sbilancia però su cosa vorrebbe dire trionfare in Gran Bretagna: "Se dovessi vincere qui, sarebbe il momento culminante della mia carriera. Quella di Monaco è stata speciale, ma come ho detto in passato scambierei tutte le vittorie per una qui a Silverstone. E arrivarci dopo il primo posto in Austria è molto bello. Ho sempre aspettato con impazienza questo Gp, guidare sarà la parte migliore".