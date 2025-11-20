Lego Racing approda sulla griglia della F1 Academy con Esmee Kosterman

Nel 2026 il campionato riservato alle ragazze presenterà una nuova livrea con la 20enne olandese come pilota. Annunciato anche un nuovo set dedicato
Nella pit lane del Las Vegas Strip Circuit al Gran Premio di Formula 1, il Gruppo LEGO e F1 ACADEMY hanno annunciato un’entusiasmante partnership pluriennale per ispirare i giovani fan, in particolare le ragazze, attraverso il gioco creativo e la rappresentazione. Come parte di questa collaborazione, il Gruppo LEGO sarà rappresentato sulla griglia di F1 ACADEMY a partire dalla stagione F1 ACADEMY 2026, con LEGO Racing, guidata dalla pilota Esmee Kosterman. Inoltre, il Gruppo LEGO e F1 ACADEMY hanno rivelato il loro primo set LEGO, ora disponibile per il pre-ordine.
Nel 2026, Kosterman sarà pilota principale per LEGO Racing durante la sua prima stagione completa in F1 ACADEMY. La pilota olandese, di 20 anni, ha una lunga carriera nel circuito delle gare di kart e nel 2023 è diventata la prima donna a vincere nella serie Ford Fiesta Sprint Cup, prima di concludere la stagione al secondo posto nella Junior Cup e al terzo nella classifica generale. Nel 2024, Kosterman è passata alle monoposto con l'Indian F4 e ha fatto il suo debutto in F1 ACADEMY come Wild Card al Round 5 della stagione a Zandvoort, la sua gara di casa.
L’auto di Kosterman presenta una livrea LEGO Racing unica nel suo genere, che fonde il mondo ad alte prestazioni di F1 ACADEMY con elementi del gioco LEGO. La livrea, creata dal team di designer LEGO, rappresenta entrambe le entità attraverso colori e motivi, fusi in modo giocoso per portare in vita il brivido della costruzione con mattoncini e quello delle corse, con un motivo a scacchi unico.
La sorprendente livrea dell’auto, la pilota e il primo prodotto della partnership sono stati svelati all’evento di Las Vegas da Susie Wolff, Managing Director di F1 ACADEMY, Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, dalle designer LEGO Beatrice Amoretti e Maria Jędryszek e presentato da Ariana Bravo.
Questa novità avviene in un momento in cui la F1 sta attirando un pubblico nuovo e più giovane, con il 42% della fanbase della Formula 1 ora composto da donne. Ricerche recenti del Gruppo LEGO mostrano che l’87% delle ragazze intervistate vorrebbe vedere più opportunità per le donne nel motorsport, il 75% pensa che le corse suonino entusiasmanti, mentre il 52% potrebbe vedersi un giorno come una pilota di F1 ACADEMY o una pilota di auto da corsa. Allo stesso tempo, l’82% dei genitori intervistati pensa che sia importante che le ragazze vedano donne rappresentate nel motorsport, ma il 76% crede che questa attività sia spesso percepita come “più per i ragazzi”.
Con questa nuova partnership, il Gruppo LEGO e F1 Academy sperano di ispirare i giovani fan, in particolare le ragazze, a esplorare le loro passioni per il motorsport, sia in pista che fuori.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha detto: “F1 ACADEMY sta livellando il campo di gioco nel motorsport, dando alle giovani atlete un percorso chiaro per realizzare i loro sogni nei livelli più alti dello sport. Non vediamo l’ora di vedere il team LEGO Racing unirsi alla griglia di F1 ACADEMY e siamo così entusiasti di avere Esmee come nostra pilota. Per la prima volta, i fan possono tenere la loro auto LEGO F1 ACADEMY preferita nelle loro mani e sono entusiasta che stiamo assicurando la rappresentanza femminile nei giocattoli da corsa per le giovani ragazze. Speriamo che l’apporto del gioco e della creatività LEGO in questo sport entusiasmante ispiri la prossima generazione di giovani donne nel motorsport, così come le costruttrici femminili di domani, a pensare che ogni cosa è possibile”.
Susie Wolff, Managing Director di F1 ACADEMY, ha aggiunto: “Siamo così orgogliosi di dare il benvenuto al Gruppo LEGO come Partner Ufficiale di F1 ACADEMY. Questa collaborazione non riguarda solo la possibilità di costruire un’auto LEGO F1 Academy, ma riguarda la costruzione della fiducia in ciò che è possibile. Con il nostro primo prodotto di partnership, i fan saranno in grado di creare qualcosa che sta per opportunità e rappresentazione. Speriamo che ogni giovane ragazza che prende in mano questi mattoncini veda più di un semplice modello, veda sé stessa, il suo potenziale e il suo posto nel mondo del motorsport sia come fan, ingegnera, pilota o leader. Insieme, stiamo sfidando le vecchie convinzioni di chi appartiene al motorsport e dando potere alla prossima generazione di giovani donne per costruire i propri percorsi”.
Esmee Kosterman, pilota per LEGO Racing, ha concluso: “Essere la prima pilota per LEGO Racing è un’opportunità così entusiasmante, e non vedo l’ora di continuare il mio percorso di corse con F1 ACADEMY. Sono da tempo una fan del marchio LEGO, della sua creatività e di ciò che rappresenta e portarlo in pista a partire dalla stagione 2026 è incredibile. Spero che questo convinca le future generazioni di pilote, che con duro lavoro e determinazione ogni cosa è possibile!”.
Il Gruppo LEGO ha anche svelato la LEGO Speed Champions Auto da corsa LEGO F1 ACADEMY: il set da 201 pezzi consente ai fan di LEGO Racing di tenere la loro auto preferita nelle loro mani e presenta dettagli aerodinamici intricati, con la combinazione di colori unica e il numero di gara #32, come presentato sulla versione reale in pista con Esmee.
Inoltre, il set è accompagnato da una minifigure stampata in una combinazione di colori LEGO Racing. Il set porta F1 ACADEMY in vita come mai prima d’ora, portando l’eccitazione dalla pista al soggiorno, riflettendo l’impegno dei due brand nel sostenere il talento femminile in gara e fuori.
Durante il primo weekend in assoluto di F1 ACADEMY al Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas, il Gruppo LEGO omaggerà le classificate sul podio di Gara 1 e Gara 2 con bouquet LEGO Botanicals personalizzati in un momento che celebra ciò che è possibile quando al talento viene data l’opportunità e la piattaforma per crescere. Ogni bouquet è costruito con circa 2.000 elementi LEGO e pesa quasi 1 kg.
La LEGO Speed Champions Auto da corsa LEGO F1 ACADEMY è disponibile per il pre-ordine ora su LEGO.com e nei rivenditori globali selezionati. Il set arriverà sugli scaffali a partire dal 1° marzo 2026 nei LEGO Store in tutto il mondo.
Dettagli Prodotto:
LEGO Speed Champions Auto da corsa LEGO F1 ACADEMY
● Codice Prodotto: 77258
● Età: 10+ anni
● Prezzo: 27,99 euro
● Pezzi: 201
● Dimensioni: Il set misura oltre 4 cm di altezza, 7 cm di larghezza e 18 cm di lunghezza
