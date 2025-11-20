Lego Racing approda sulla griglia della F1 Academy con Esmee Kosterman

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha detto: “F1 ACADEMY sta livellando il campo di gioco nel motorsport, dando alle giovani atlete un percorso chiaro per realizzare i loro sogni nei livelli più alti dello sport. Non vediamo l’ora di vedere il team LEGO Racing unirsi alla griglia di F1 ACADEMY e siamo così entusiasti di avere Esmee come nostra pilota. Per la prima volta, i fan possono tenere la loro auto LEGO F1 ACADEMY preferita nelle loro mani e sono entusiasta che stiamo assicurando la rappresentanza femminile nei giocattoli da corsa per le giovani ragazze. Speriamo che l’apporto del gioco e della creatività LEGO in questo sport entusiasmante ispiri la prossima generazione di giovani donne nel motorsport, così come le costruttrici femminili di domani, a pensare che ogni cosa è possibile”.